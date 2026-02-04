Kazakhstan đăng cai Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2029

Thành phố Almaty của Kazakhstan sẽ được tổ chức Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2029. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã ra quyết định vào thứ Hai, xác nhận đơn vị chủ nhà thay thế Saudi Arabia đã xin rút lui vào tháng trước.

Saudi Arabia đã được chọn làm chủ nhà vào năm 2022, nhưng kế hoạch đầy tham vọng tổ chức một sự kiện thể thao mùa đông hoành tráng ở sa mạc đã bị hủy bỏ vào tháng Giêng. Quyết định này được đưa ra sau những chậm trễ đáng kể trong việc xây dựng thành phố Neom hiện đại, nơi dự kiến ​​sẽ là trung tâm của Đại hội. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Trojena sẽ không đi vào hoạt động kịp thời cho năm 2029, khiến lịch trình ban đầu không thể thực hiện được.

Almaty không xa lạ gì với các sự kiện mùa đông lớn. Thành phố này đã đồng đăng cai Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á năm 2011 cùng với Astana, tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa đông năm 2017, và suýt chút nữa đã chiến thắng Bắc Kinh (Trung Quốc) trong cuộc bỏ phiếu của IOC để đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022.

Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á diễn ra 4 năm một lần. Kỳ đại hội gần đây nhất được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vào năm 2025, sau khi Đại hội năm 2021 bị hủy bỏ do đại dịch. Các nước địa điểm đăng cai trước đây bao gồm Sapporo và Obihiro (2017), Astana và Almaty (2011), Trường Xuân (2007), Aomori (2003), Gangwon (1999), Cáp Nhĩ Tân (1996), và Sapporo vào cả năm 1990 và 1986.

Ở một quyết định quan trọng khác, Campuchia đã ký kết thỏa thuận đăng cai Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á - sự kiện thể thao đa môn dành cho thanh thiếu niên lớn nhất châu Á - vào năm 2031. Lễ ký kết thỏa thuận đăng cai sự kiện dành cho thanh thiếu niên đã diễn ra trong Đại hội đồng OCA tại Tashkent, Uzbekistan. Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, Vath Chamroeun giải thích rằng thỏa thuận này đóng vai trò là khuôn khổ hoạt động tiêu chuẩn để tổ chức Đại hội. Ông nói thêm rằng thỏa thuận này được thiết kế để đảm bảo Đại hội được tổ chức suôn sẻ và thành công, với sự tham gia dự kiến ​​của tất cả 45 quốc gia thành viên của OCA.

