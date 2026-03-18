Đội tuyển quyền Anh Việt Nam chờ nhận suất tham dự Olympic trẻ 2026

Võ sĩ đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam đã kết thúc giải vòng loại Olympic trẻ 2026 và trở về nước, đồng thời chúng ta đang chờ đợi có cơ hội nhận 1 suất chính thức.

Võ sĩ Nguyễn Thị Huyền vừa tham dự giải vòng loại Olympic trẻ 2026 tại Thái Lan. Ảnh: WORLDBOXING

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển boxing trẻ Việt Nam cho biết, cơ hội giành được 1 suất chính thức góp mặt Olympic trẻ 2026 đang triển vọng với võ sĩ Việt Nam.

Tại giải Future Cup 2026 đồng thời là vòng loại Olympic trẻ 2026 diễn ra ở Thái Lan vừa qua, Liên đoàn quyền Anh thế giới chỉ tổ chức thi đấu các hạng cân dành cho nhóm tuổi U19 nam, nữ. Boxing trẻ Việt Nam có 2 HCB tại hạng cân trên 80kg nữ và 80kg nữ. Đây không phải 2 hạng cân nằm trong chương trình Olympic trẻ 2026.

Dù vậy, chúng ta chờ suất ở hạng cân 57kg nữ với trường hợp võ sĩ Nguyễn Thị Huyền. Cô đã vào tứ kết hạng cân trên. Theo các quy định về trao suất, ngoài nhóm đầu được nhận suất chính thức trực tiếp từ kết quả thi đấu thì Liên đoàn quyền Anh thế giới còn xem xét trao suất đối với nhóm võ sĩ có thứ hạng (ranking). Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền đang có triển vọng lọt vào nhóm này.

Sau khi kiểm tra lần cuối, Liên đoàn quyền Anh thế giới sẽ có công bố chính thức. Môn boxing của Olympic trẻ 2026 sẽ trao 120 suất chính thức (60 nam, 60 nữ) cho các võ sĩ vượt qua các vòng tuyển chọn và xếp hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Các hạng cân chính thức của Olympic trẻ 2026 gồm 46-49kg, 52-56kg, 60-64kg, 69-75kg, 81-91kg (nam), 48-51kg, 54-57kg, 57-60kg, 64-69kg, 69-75kg (nữ).

Giải đấu tại Thái Lan vừa qua là vòng loại duy nhất để tranh suất góp mặt Olympic trẻ 2026 đối với môn boxing.

MINH CHIẾN