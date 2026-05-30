Cơ thủ Trần Quyết Chiến góp mặt ở World Cup 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ thủ Trần Quyết Chiến là một trong các đại diện của billiards Việt Nam sẽ sang Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) thi đấu lượt tiếp theo của Cúp thế giới 2026.

Giải carom 3 băng của Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026) sẽ tranh tài lượt chặng tiếp theo ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 8-6 tới 14-6.

Theo thông báo từ Ban tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, billiards Việt Nam có 2 cơ thủ nằm trong nhóm 14 hạt giống của giải gồm Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ thi đấu tại vòng chính mà không cần tham dự vòng loại.

Ngoài ra, billiards Việt Nam dự kiến còn có các gương mặt khác tham gia thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đình Luân.

Chặng đấu gần nhất của Cúp thế giới 2026 vừa tổ chức tại TPHCM. Cơ thủ Chiêm Hồng Thái đã vào chung kết nhưng chỉ có ngôi á quân do thua Frederic Caudron tại chung kết.

Theo chương trình thi đấu tại Cúp thế giới 2026 trong chặng ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các cơ thủ thi đấu vòng loại từ ngày 8 tới 11-6. 32 người xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại vòng đấu chính. Trước đó, 14 cơ thủ (trong đó có Quyết Chiến, Thanh Lực) đã nhận suất vào vòng chính nhờ thứ hạng ở nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới.

Năm ngoái, Trần Quyết Chiến đã giành quyền vào chung kết Cúp thế giới 2025 tại chặng ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và có ngôi á quân do thua Eddy Merckx (Bỉ) tại trận chung kết. Năm nay, cơ thủ của Việt Nam được chờ đợi có thể lên ngôi vô địch giải đấu.

MINH CHIẾN