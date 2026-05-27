VĐV bóng chuyền Dmitry Volkov tiết lộ lý do rời Zenit-Kazan

VĐV bóng chuyền nổi tiếng người người Nga - Nhà vô địch châu Âu (2017), và còn là Tay đập chủ công của Zenit-Kazan, Dmitry Volkov có cuộc trả lời phỏng vấn với bộ phận báo chí của CLB Nga sau khi quyết định “dứt áo ra đi”...

Volkov trong màu áo Zenit (FB của CLB)

“Tôi chuyển đến Zenit-Kazan (từ Fakel hồi năm 2021) để tìm kiếm những trải nghiệm mới, những chiến thắng mới, những thử thách mới”, Volkov cho biết trước câu hỏi: “Anh suy nghĩ những gì khi chuyển đến với CLB Zenit-Kazan?”.

“Tôi chắc chắn đã có được tất cả những điều đó. Tôi cảm thấy thiếu một số bề dày lịch sử thi đấu quốc tế, bởi vì ở trong mùa giải đầu tiên, chúng tôi đã tiến rất gần với ngôi vô địch Cúp CEV, nhưng hoàn cảnh đã ngăn cản chúng tôi!”.

“Tôi chuyển đến đây để tiếp tục phát triển bản thân mình, cố gắng giành được những chiếc Cúp mới, trở thành Nhà vô địch, điều mà tôi chưa từng làm được trước đây!”, cầu thủ sinh năm 1995 quê ở Novokuybyshevsk đã chia sẻ...

Từng giành được khá nhiều danh hiệu đẳng cấp của quốc tế, nhưng kể từ khi chuyển đến với lại Zenit-Kazan, anh hoàn toàn “trắng tay”. Và điều này không phải do anh dở, cũng không phải do đội bóng chuyền ở Kazan tệ, mà do bị cấm vận.

Volkov tâm sự về cảm xúc - khi bóng chuyền Nga bị cấm tham gia thi đấu quốc tế suốt từ 2022 (1 năm sau khi anh ký hợp đồng với Zenit-Kazan): “Mọi chuyện sẽ chẳng đáng thất vọng đến thế nếu chúng tôi thất bại hoặc không thể giành quyền đi tiếp. Chúng tôi rất mạnh mẽ và quyết tâm chứng minh năng lực thực sự của mình. Nhưng chúng tôi không được phép làm điều đó”.

Trả lời câu hỏi: “Điều gì thúc đẩy anh rời CLB?”, Volkov nói: “Đó là quyết định khó khăn nhất trong đời, nó không được đưa ra trong một sớm một chiều. Tôi muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống, bước khỏi vùng an toàn, thử điều gì đó mới mẻ. Tôi tin có giai đoạn VĐV mắc kẹt một chỗ, ngừng phát triển. Chỉ Max Mikhailov bác bỏ điều đó. Anh ấy là ngoại lệ”.

“Tôi muốn khởi động lại sự nghiệp bóng chuyền của mình, cố gắng thử một điều gì đó thật là mới mẻ, điều gì đó chưa biết”, Volkov nói với kỳ vọng cao vào bước chuyển sắp tới trong cuộc đời của anh, một bước chuyển rất quan trọng.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Volkov sẽ thi đấu cho đội bóng nước ngoài - châu Âu nào trong tương lai. Hồi năm 2024, khi vẫn còn biên chế của Zenit-Kazan, Volkov từng có chuyến xuất ngoại ngắn ngủi, đến với CLB Al-Rayan (của Qatar) tại Emir Cup trong 1 giải đấu duy nhất (diễn ra kể từ 4-5 đến 17-5-2024).

Volkov chỉ từng chơi cho Fakel và Zenit trong sự nghiệp dài hơi của mình. Anh là Nhà vô địch châu Âu (2017) và cả 2 lần vô địch Nations League (2018, 2019). Với Zenit-Kazan, anh đã giành được 10 danh hiệu: 3 chức VĐQG, 3 Cúp QG, 3 Siêu Cúp và Cúp Spartakiad toàn Nga.

Đ.Hg.