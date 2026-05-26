UNICS cân bằng tỷ số 3-3, Zenit sẽ buộc phải bước vào trận đấu thứ 7

Đánh bại Zenit Saint Petersburg với điểm số là 78-73 (20-15, 17-20, 20-16, và 21-22), UNICS Kazan xuất sắc cân bằng tỷ số Loạt trận bán kết play-off VTB United League còn lại trở thành 3-3; qua đó, 2 đội phải bước vào trận đấu thứ 7 (trận cuối cùng) để phân định thắng bại.

UNICS (áo xanh lá cây) gỡ hòa 3-3 (Ảnh: VTB United League)
Trước sự chứng kiến của 6.022 khán giả tại sân đấu KSK Arena của Zenit, đội khách đã tạo ra một màn trình diễn cực hay. Trận đấu bắt đầu với chuỗi 10 điểm liên tiếp của đội Kazan. Điều đó đã tạo nên thế trận cho toàn bộ cuộc đối đầu kịch tính nghẹt thở.

Nửa đầu trận đấu (hiệp 1 và cả hiệp 2) diễn ra rất giằng co, với thế trận liên tục thay đổi giữa 2 đội bóng, khi UNICS dẫn 5 điểm trong hiệp 1 nhưng Zenit dẫn lại 3 điểm trong hiệp 2. Nhưng đó cũng là lần duy nhất Zenit dẫn điểm trong suốt 4 hiệp thi đấu...

Điều này xảy ra sau cú ném xa của Georgy Zhbanov ở đầu hiệp 2, và Zenit dẫn 23-20. Trong phần lớn thời gian, đội khách duy trì được lợi thế dẫn trước. UNICS vẫn không thể nới rộng khoảng cách. Trước giờ nghỉ, UNICS chỉ dẫn trước 2 điểm là 37-35.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, khán giả chứng kiến ​​cả màn lội ngược dòng của UNICS và Zenit. Tuy nhiên, khoảnh khắc quyết định của trận đấu chỉ đến ở phút cuối cùng. Khi cú ném 3 điểm của Marcus Bingham trở thành chìa khóa. Với 25 giây còn lại, anh này đưa đội bóng thành Kazan dẫn trước trở lại với điểm số 75-73.

Trong thời gian còn lại, Andre Robertson và Zhbanov đã bỏ lỡ những cú ném xa, trong khi Bingham và Mikhail Belenitskii thực hiện thành công các cú ném phạt của mình. Đội khách giữ vững lợi thế điểm số và cuối cùng, kéo Loạt trận đến trận thứ 7.

Trong một trận đấu căng thẳng và cân bằng như vậy, đội khách có tỷ lệ ném rổ cao hơn hẳn, đặc biệt là những cú ném xa. Đội Kazan đã thực hiện thành công 12 trong số 28 cú ném 3 điểm (42,9%). Zenit thực hiện thành công 8.27 cú ném 3 điểm (29,6%).

Những cầu thủ nổi bật góp phần giúp Loạt trận bán kết kéo đến trận thứ 7 bao gồm: Zenit - Xavier Moon (15 điểm + 11 kiến ​​tạo + 6 rebound), Andre Roberson (15 + 7 rebound), Andrey Vorontsevich (12 điểm); UNICS - Marcus Bingham (20 điểm), Jalen Reynolds (14 điểm + 6 rebound), rồi Paris Lee (14 + 9 kiến ​​tạo), Andrey Lopatin (12 điểm).

Như vậy, UNICS Kazan sẽ chiếm lợi thế lớn lao khi được chơi trận thứ 7 trên sân nhà Basket-Hall (dự kiến sẽ kín chỗ với 7.500 khán giả thành Kazan). Đội giành chiến thắng ở trong trận đấu này sẽ đoạt vé tham dự VTB United League Finals chống lại CSKA Moscow.

Đ.Hg.

