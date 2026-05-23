UNICS rút ngắn tỷ số đối đầu Zenit xuống 2-3

UNICS Kazan vừa giành một chiến thắng quan trọng có điểm số 83-66 (20-23, 22-20, 20-13, 21-10) trước Zenit Saint Petersburg tại sân nhà Basket-Hall trước sự chứng kiến của 4.288 CĐV nhà, qua đó, rút ngắn tỷ số của Loạt trận bán kết play-off xuống còn 2-3.

Đội khách đã nhập cuộc tốt hơn khi có ý định hướng đến chiến thắng thứ 4 ở trong Loạt trận bán kết play-off, với tham vọng sớm kết liễu được cục diện thi đấu và giành vé vào Loạt trận chung kết VTB United League mùa này.

Một vài cú ném 3 điểm đã giúp Zenit dẫn trước ngay từ đầu trận đấu với điểm số khá áp đảo là 16-8. Tuy vậy, đội chủ nhà đã kịp thời lấy lại thế chủ động nhờ sự góp mặt của các cầu thủ dự bị sung sức và cũng đầy khát khao...

Kết thúc hiệp 1, Zenit chỉ còn dẫn trước đối thủ thành Kazan đúng 1 cú ném 3 điểm. Rồi đầu hiệp 2, UNICS tiếp tục rút ngắn điểm số xuống chỉ còn là 22-23. Tuy vậy, mọi thứ lại không thể cứ đơn giản giống như vậy được!

Đội khách tiếp tục nỗ lực nới rộng khoảng cách trong nửa đầu trận đấu. Chuỗi ghi điểm của đội bóng đến từ thành phố St. Petersburg cổ kính và hoa lệ bắt đầu bằng những cú ném có 3 điểm của ngôi sao Georgy Zhbanov.

Xavier Moon giúp Zenit dẫn trước 7 điểm với điểm số 42-35. Nhưng cuối hiệp 2 thuộc về đội bóng Kazan. Lối phòng ngự quyết liệt và những cú ném phạt đã giúp UNICS rút ngắn khoảng cách xuống 42-43 trước giờ nghỉ giải lao.

Sau giờ nghỉ giữa trận, đội bóng thành Kazan cũng thể hiện khả năng ghi điểm 3 điểm ấn tượng. Marcus Bingham và Mikhail Kulagin giúp UNICS vươn lên dẫn trước. Giữa hiệp cuối cùng, đội chủ nhà ghi liền 9 điểm, nâng khoảng cách điểm số lên 15 điểm là 75-60.

Đội bóng của vùng Volga đã không để mất lợi thế này. Sau hàng loạt pha tấn công ghi điểm, UNICS đào sâu cách biệt với khoảng cách lên đến 17 điểm và cuối cùng, họ kết thúc trận đấu với chiến thắng có điểm số chung cuộc 83-66.

Các cầu thủ dự bị là yếu tố quan trọng ở trong trận đấu này. Các cầu thủ dự bị của UNICS ghi được 40 trong tổng số 83 điểm của đội chủ nhà. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị của Zenit chỉ ghi được 8 trong tổng số 66 điểm.

Những cầu thủ nổi bật trong trận đấu là: UNICS - Jalen Reynolds (21 điểm và 5 rebound), Marcus Bingham (19 điểm); Zenit - Georgy Zhbanov (17 điểm), Johnny Juzang (13 điểm), và Andre Roberson (10 + 7 rebound).

Chiến thắng trên sân nhà giúp UNICS rút ngắn khoảng cách tỷ số ở trong loạt trận xuống còn 2-3, nuôi lại hy vọng. Hai đội sẽ thi đấu trận tiếp theo tại St. Petersburg vào ngày 25-5 sắp tới. Với Zenit, thành tích ghi được 66 điểm trong cả trận là thành tích tệ hại nhất ở vòng đấu play-off của VTB United League mùa này.

