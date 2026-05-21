Ban tổ chức ASIAD 20 dự kiến tường thuật trực tiếp 28 môn thể thao

Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) xác định sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp chương trình thi đấu chính thức của 28 môn thể thao.

ASIAD 20 xây dựng các kế hoạch đối với công tác truyền thông truyền hình.

Thông báo mới nhất của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết, Ban tổ chức chủ nhà đã lựa chọn đơn vị chính thức làm nhà sản xuất và giữ bản quyền truyền hình đối với ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

Đồng thời, có 28 môn thể thao chính thức sẽ được sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp các nội dung thi đấu trong thời gian ASIAD 20 tranh tài.

Ngoài ra, ASIAD 20 sẽ có 10 môn được sản xuất nội dung trực tiếp với bình luận bằng tiếng Anh khi thi đấu gồm: bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, quyền Anh, cricket, bóng đá, TDDC, bóng bàn và bóng chuyền.

ASIAD 20 sẽ thực hiện bán bản quyền truyền hình và các đơn vị truyền hình, đài truyền hình, công ty truyền thông có nhu cầu sở hữu bản quyền truyền hình sẽ được làm việc với đơn vị đảm trách đàm phán mà Ban tổ chức ASIAD 20 giao phó.

Trước đó, Ban tổ chức đã thông báo sơ bộ Hội nghị truyền hình quốc tế lần thứ 2 (WBM) và Thông tin báo chí lần thứ 2 (WPB) đối với công tác tổ chức Đại hội được diễn ra trong ngay 21 và 22-5 tại Nhật Bản.

ASIAD 20 đã công bố 41 môn thể thao chính thức gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ (5x5, 3x3), boxing, nhảy breaking, canoe/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), cricket, xe đạp (đường trường, BMW, lòng chảo, địa hình), đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), bóng ném, hockey, judo, kabaddi, karate, 5 môn hiện đại – pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt (quần vợt, quần vợt mềm), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), cử tạ, vật, wushu. Chương trình thi đấu có 460 bộ huy chương diễn ra từ ngày 19-9 tới 4-10.

