Lực sĩ vừa tranh tài giải cử tạ châu Á 2026 tiếp tục thi đấu vô địch câu lạc bộ quốc gia

Năm nay, nhiều lực sĩ hàng đầu của làng cử tạ Việt Nam đăng ký dự tranh giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 tổ chức ở Ninh Bình.

Lực sĩ Lại Gia Thành góp mặt ở giải châu Á 2026 sẽ tiếp tục dự tranh giải câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Do chương trình vô địch quốc gia sẽ tính là thành tích môn cử tạ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, các đơn vị trong nước xác định giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 là cơ hội để kiểm tra chuyên môn lực sĩ và nắm bắt lực lượng VĐV trong quá trình hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Với tính chất này, giải thu hút 23 đơn vị trong cả nước cử lực lượng tham gia với tổng gần 200 lực sĩ.

Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình từ ngày 19-5 tới 24-5.

Ban tổ chức đưa vào tranh tài các nội dung dành cho lực sĩ nam gồm 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg, trên 100kg và nội dung dành cho lực sĩ nữ có 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg.

Đáng chú ý, các lực sĩ vừa tham dự giải vô địch châu Á 2026 gồm Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương, Quàng Thị Tâm, Lại Gia Thành… sẽ có mặt tranh tài ở Ninh Bình. Tại giải vô địch châu Á 2026, Lại Gia Thành giành 3 HCĐ hạng cân 60kg nam, Nguyễn Hoàng Hương giành 2 HCB, 1 HCĐ hạng cân 53kg nữ và Quàng Thị Tâm có 2 HCĐ hạng cân 58kg nữ.

Một gương mặt khác cũng được người hâm mộ chờ đợi tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 là K’Dương dự kiến sẽ tham gia tranh tài. “Năm nay, giải thi đấu theo luật cử tạ quốc tế vừa được cập nhật bổ sung. Đồng thời, các hạng cân đều theo tiêu chuẩn quy định để lực sĩ Việt Nam thi đấu đảm bảo thành tích của mình”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng trao đổi.

MINH CHIẾN

