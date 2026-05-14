Lực sĩ Quàng Thị Tâm lần thứ 3 trong sự nghiệp giành huy chương giải cử tạ châu Á

Quàng Thị Tâm đã xuất sắc có được 2 tấm huy chương đồng để đóng góp vào thành tích chung cho đội tuyển cử tạ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Lực sĩ Quàng Thị Tâm thi đấu tại Ấn Độ. Ảnh: AWF

Tối khuya ngày 13-5 theo giờ Việt Nam, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã đón thêm tin vui khi lực sĩ Quàng Thị Tâm giành được 2 HCĐ hạng cân 58kg nữ tại giải vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Ấn Độ.

10 lực sĩ tốt nhất của nội dung này đã góp mặt trong bảng A để thi đấu tranh huy chương. Qua 3 lượt cử giật, Quàng Thị Tâm đạt thành tích cao nhất với mức tạ 99kg. Với thi đấu cử đẩy, nữ tuyển thủ của cử tạ Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất là 122kg. Thành tích tổng cử của Hoàng Thị Tâm được hoàn thành là 221kg. Đối với thành tích huy chương, các kết quả cử đẩy và tổng cử đã mang về cho Quàng Thị Tâm 2 HCĐ tại giải năm nay.

Lực sĩ Kim Il-gyong (CHCDND Triều Tiên) đã thắng tuyệt đối tại hạng cân 58kg nữ giành 3 HCV với kết quả 230kg tổng cử (105kg cử giật, 125kg cử đẩy). Hạng nhì để có HCB tổng cử tại cuộc đấu năm nay là lực sĩ Wei Tingna (Trung Quốc) khi giành được kết quả 225kg.

Quàng Thị Tâm thể hiện được phong độ tốt tại giải. Ảnh: MINH MINH

Với cá nhân Quàng Thị Tâm, đây là lần thứ 3 cô giành được huy chương khi thi đấu ở giải cử tạ vô địch châu Á. Năm ngoái, Quàng Thị Tâm từng góp mặt giải vô địch châu Á 2025 đã tổ chức ở Trung Quốc và có 1 tấm HCĐ ở hạng cân 59kg nữ. Năm 2022, nữ lực sĩ này từng giành được 3 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) khi tham dự hạng cân 59kg nữ tại giải vô địch châu Á 2022.

Giải cử tạ vô địch châu Á 2026 còn diễn ra tới ngày 17-5. Hiện tại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang có 2 HCB và 6 HCĐ. Tính riêng kết quả tổng cử, chúng ta tạm có 1 HCB và 2 HCĐ. Các lực sĩ đã giành huy chương cho cử tạ Việt Nam ở Ấn Độ tính tới lúc này là Lại Gia Thành, Nguyễn Hoài Hương và Quàng Thị Tâm.

MINH CHIẾN