Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ việc

Ban chấp hành Liên đoàn cờ Việt Nam tiếp nhận nguyện vọng xin nghỉ việc của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Ảnh: MINH MINH

Ngày 3-6, ông Nguyễn Minh Thắng đã có đơn xin nghỉ việc tới Ban chấp hành Liên đoàn cờ Việt Nam cũng như Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam. Nguyện vọng cá nhân xin nghỉ của ông Nguyễn Minh Thắng do sức khỏe và cảm thấy không còn đủ sức khỏe đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài ra, ông Thắng đang là Trưởng Ban chuyên môn của Liên đoàn cờ Việt Nam.

Hiện tại, Liên đoàn cờ Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2023-2028) có 39 ủy viên Ban chấp hành với Chủ tịch là ông Phạm Văn Tiền. Ngoài ra, Liên đoàn cờ Việt Nam còn có 7 Phó Chủ tịch.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Minh Thắng đang là cán bộ Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam). Do vậy, nguyện vọng xin nghỉ trên chỉ là công việc đối với Liên đoàn cờ Việt Nam.

Ngày 25-5 vừa qua, Liên đoàn cờ Việt Nam đã có Thông báo gởi tới các đơn vị trong cả nước. Một trong những nội dung được bày tỏ cụ thể là: “Các cá nhân, ban chuyên môn, văn phòng, bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân có liên quan không được tự ý sử dụng danh nghĩa, chức danh, con dấu, biểu trưng, cung cấp thông tin hoặc phát ngôn chính thức nếu chưa được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền bằng văn bản”.

Liên đoàn cờ Việt Nam thể hiện rằng từ ngày ban hành thông báo trên, các nội dung phân công, ủy quyền trước đây, nếu có, chỉ tiếp tục được áp dụng đối với các công việc hành chính, chuyên môn thường xuyên đã được giao; không áp dụng đối với các văn bản, thư điện tử, thông tin trao đổi chính thức thuộc nhóm nội dung quan trọng nêu tại thông báo này, trừ trường hợp được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền lại rõ ràng bằng văn bản.

Thông báo cho biết thêm: “Với các văn bản, thông báo, thư mời, kế hoạch, điều lệ, chương trình, tài liệu, thư điện tử hoặc nội dung trao đổi chính thức thuộc nhóm nội dung quan trọng, có liên quan đến đối ngoại, cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, truyền thông, tổ chức giải, tuyển chọn, đào tạo, tập huấn, chứng chỉ, tài chính, khoản thu, tài trợ hoặc các nội dung có thể làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, việc phát hành phải được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt, ký ban hành hoặc ủy quyền rõ ràng bằng văn bản.

Trong thời gian rà soát, kiện toàn quy trình nội bộ, các nội dung trao đổi, cung cấp thông tin, phát ngôn hoặc phản hồi chính thức ra bên ngoài liên quan đến các nhóm nội dung quan trọng của Liên đoàn phải được thực hiện thông qua Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam hoặc người được Chủ tịch phân công, ủy quyền bằng văn bản…”.

MINH CHIẾN