Liên đoàn cờ Việt Nam giải trình thông tin trước câu hỏi của FIDE

Liên đoàn cờ vua thế giới – FIDE đã có văn bản yêu cầu Liên đoàn cờ Việt Nam giải trình những thông tin trước việc có câu hỏi đặt ra về thu phí của khóa học.

Liên đoàn cờ Việt Nam đã có những giải trình cụ thể với FIDE để làm rõ thông tin.

Văn bản được FIDE gởi tới Liên đoàn cờ Việt Nam bằng thư điện tử - email ở ngày 22-5. Trước văn bản này, Liên đoàn cờ Việt Nam đã báo cáo giải trình và đồng thời cung cấp hồ sơ lớp học cùng các chứng từ tài chính theo yêu cầu.

Theo lý giải, việc tổ chức 2 lớp đào tạo cờ vua mới đây tại tại Hải Phòng và TPHCM thực hiện đúng quy trình của FIDE. Trong đó, việc thu thêm kinh phí với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của FIDE. Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gởi hóa đơn để Liên đoàn cờ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thông tin cho biết, học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TPHCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản.

Trong văn bản trả lời, Liên đoàn cờ Việt Nam khẳng định tuân thủ đầy đủ yêu cầu của FIDE về quá trình tổ chức khóa học. Đồng thời, Liên đoàn cờ Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Trước đó tại văn bản gởi Liên đoàn cờ Việt Nam, FIDE cho biết được tiếp nhận những thông tin, tài liệu ban đầu phản ánh dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức hai khóa học “FIDE School Instructor/Chess in Education” tại Hải Phòng (từ ngày 7 tới 9-3) và tại TPHCM từ ngày 25 đến 27-4). FIDE cũng tìm hiểu trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan tới khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn cờ Việt Nam hoặc FIDE theo quy định, mà được chuyển vào tài khoản 1 cá nhân.

MINH CHIẾN