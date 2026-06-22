3 kỳ thủ Khương Duy, Gia Huy, Gia Phúc dự giải quốc tế để xác định thêm chuẩn đại kiện tướng

3 kỳ thủ Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy và Phạm Trần Gia Phúc đứng trước cơ hội giành thêm chuẩn đại kiện tướng nếu thi đấu thành công tại giải quốc tế sẽ khởi tranh ở Quảng Ninh ngày 23-6.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc sẽ tìm cơ hội có thêm chuẩn đại kiện tướng tại Quảng Ninh sắp tới. Ảnh: FIDE

Giải cờ vua đại kiện tướng-kiện tướng quốc tế 2026 tổ chức tại Quảng Ninh sẽ thu hút đông đảo kỳ thủ tham dự tới từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (Bangladesh, Canada, Trung Quốc, CH Séc, Anh, Nga, Pháp, Hongkong (Trung Quốc), Hungary, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Na Uy, Philippines, Singapore, Scotland, Slovakia, Thái Lan, Việt Nam).

Năm nay, giải tổ chức từ ngày 23-6 tới 7-7 ở điểm thi đấu tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và có 140 kỳ thủ, trong đó có 9 đại kiện tướng quốc tế, 15 kiện tướng quốc tế, 15 kiện tướng FIDE, 9 dự bị kiện tướng quốc tế, tham gia.

Ban tổ chức tiến hành tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn (10 ván) và cờ chớp (9 ván) trong giải. Lượt đấu thứ nhất diễn ra từ 23-6 tới 30-6 dành cho các bảng kiện tướng với kỳ thủ có hệ số elo từ 2.000 trở lên và bảng kiện tướng FIDE (FM) dành đối với kỳ thủ có hệ số Elo từ 1.999 trở xuống. Nội dung cờ chớp sẽ được tổ chức ngày 27-6 theo hình thức mở rộng.

Lượt đấu thứ 2 tổ chức từ ngày 2-7 tới 7-7 gồm các bảng đại kiện tướng và kiện tướng quốc tế, cùng bảng kiện tướng FIDE (FM).

Kết quả thi đấu của giải được cập nhật đến Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) để tính chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và cập nhật hệ số elo quốc tế vào tháng 8-2026.

Trong giải, đại diện của Việt Nam có nhiều gương mặt tham dự như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Hòa, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Huy, Vương Vũ Anh, Đinh Nho Kiệt… 3 kỳ thủ Khương Duy, Gia Huy và Gia Phúc đã đạt được chuẩn đại kiện tướng (GM norm) trong một số giải trước đây. Họ có cơ hội giành thêm chuẩn đại kiện tướng tại Quảng Ninh lần này để có thể được phong cấp đại kiện tướng cờ vua quốc tế.

Tại Cúp cờ vua nghiệp dư thế giới 2026, thi đấu nội dung cờ nhanh, tổ chức ở Hongkong (Trung Quốc) vừa bế mạc ngày 21-6, đại diện của cờ vua trẻ Việt Nam gồm Nguyễn Duy Đạt, Trần Minh Hiếu, Hoàng Minh Hiếu, Nguyễn Anh Bảo Thy, Mai Đức Kiên, Huỳnh Phúc Minh Phương (đăng ký đội Golden Stars) đã giành ngôi vô địch. Tại giải này, đại kiện tướng Lê Quang Liêm thi đấu hệ chuyên nghiệp nhưng không có ngôi vô địch với đội cờ của mình.

MINH CHIẾN