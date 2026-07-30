Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV cho cờ vua Việt Nam tại giải vô địch nhanh, chớp châu Á 2026

Giải cờ vua vô địch nội dung nhanh, chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hongkong (Trung Quốc) và Việt Nam có 1 HCV.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã có kết quả tốt trong giải châu Á 2026. Ảnh: VCF

Giải đấu đã kết thúc ngày 30-7 với các ván cuối cùng nội dung cờ chớp nam, nữ. Cờ chớp thi đấu 13 ván theo hệ Thụy Sĩ.

Tại bảng nam, 114 kỳ thủ đã thi đấu. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 hòa trong các ván thi đấu của mình. Tấm HCV của Tuấn Minh là ngôi vô địch duy nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam trong giải lần này. Ở bảng cờ chớp nam, các kỳ thủ Đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt đã không có vị trí ở nhóm đầu.

Với cờ chớp nữ, 2 kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (9 điểm), Tôn Nữ Quỳnh Dương (8 điểm) là các kỳ thủ Việt Nam có vị trí tốt nhất khi đứng hạng 5 và 6. Kỳ thủ Việt Nam không đứng trong 3 kỳ thủ dẫn đầu cờ chớp nữ.

Trong thi đấu cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương. Ở cờ nhanh nữ, , Phạm Lê Thảo Nguyên giành HCĐ khi đứng hạng 3 với kết quả 8 điểm sau 11 ván đấu. Đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên có 7 ván thắng, 2 hòa, 2 thua trong thi đấu của mình.

Năm nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có 23 kỳ thủ tham dự giải lần này. Giải đấu đã thu hút 15 đội tuyển tham gia tranh tài. Cờ vua Việt Nam có nhiều gương mặt hàng đầu tham gia như Kim Phụng, Thảo Nguyên, Trường Sơn, Tuấn Minh…

MINH CHIẾN