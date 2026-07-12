Kỳ thủ cờ vua TPHCM giành 56 HCV, đứng nhất giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại với những ván đấu cuối trong nội dung cờ tiêu chuẩn ở ngày 11-7.

Các kỳ thủ trẻ đã thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn ở giải năm nay. Ảnh: VIETNAMCHESS

Chương trình tranh tài giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu phường Bắc Giang (Bắc Ninh) với những ván cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn trên từng bàn đấu.

Chung cuộc, đội cờ vua trẻ TPHCM giành 56 HCV, 42 HCB, 62 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn giải năm nay.

Kết thúc cờ tiêu chuẩn trong ngày cuối, đội cờ vua TPHCM đã giành thêm 9 tấm HCV cá nhân. Các thành tích vô địch thuộc về kỳ thủ Trần Thiên Khải (bảng U6 nam), Vũ Hạo Nhiên (U7 nam), Lê Phạm Tiến Minh (U8 nam), Lê Phan Hoàng Quân (U11 nam), Trần Võ Quốc Bảo (U20 nam) và Trình Minh Anh (U6 nữ), Huỳnh Nguyễn Bích Ngân (U7 nữ), Võ Hoàng Thanh Vy (U8 nữ), Nguyễn Minh Chi (U15 nữ).

Tại bảng U20 nam, Trần Võ Quốc Bảo đã thi đấu tự tin để giành tổng 7 điểm sau 9 ván đấu. Thành tích của Quốc Bảo vượt qua các kỳ thủ bám đuổi ngay phía sau là Đặng Anh Minh (TPHCM, 6 điểm), Phạm Trường Phú (Hà Nội, 6 điểm) để giành HCV. Đáng chú ý tại bảng này, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy chỉ đạt 1 điểm nên đứng hạng 23.

Ngoài thành tích của các kỳ thủ TPHCM, giải đấu cũng ghi nhận một số kết quả được chú ý khác. Tại bảng U20 nữ, Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) đã giành HCV khi có 6,5 điểm sau 9 ván đấu. Ngọc Hiền đã xếp trên Tôn Nữ Quỳnh Dương (TPHCM, 6 điểm), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh, 6 điểm) để giành ngôi vô địch năm nay. Tại bảng U15 nam, kỳ thủ Nguyễn Nam Kiệt (Hà Nội) giành HCV khi có 6,5 điểm sau 9 ván đấu trong khi bảng U17 nam chứng kiến kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) giành HCV.

Ở kết quả chung cuộc, xếp sau đoàn TPHCM là Hà Nội với 47 HCV, 44 HCB, 57 HCĐ. Hạng ba là đoàn Ninh Bình với 11 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ.

MINH CHIẾN