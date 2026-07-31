Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Đức Tuân bất ngờ vắng mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-7, trao đổi về công tác chuẩn bị của đội bóng bàn Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng - bà Phạm Thị Tô Trang xác nhận tay vợt chủ lực Nguyễn Đức Tuân sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp tranh tài tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) tới đây.

Nguyên do của sự vắng mặt là Nguyễn Đức Tuân bị chấn thương lưng. Do vậy, tay vợt nhiều kinh nghiệm cũng như có trình độ cao nhất ở thi đấu đơn nam của bóng bàn Hải Phòng vắng mặt bất đắc dĩ.

Cách đây 4 năm, Nguyễn Đức Tuân đã vào chung kết đơn nam môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Lúc đó, chương trình thi đấu môn bóng bàn cũng được tổ chức tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Đáng tiếc, tay vợt này để thua Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) 2-4 nên nhận tấm HCB chung cuộc.

Năm ngoái, Nguyễn Đức Tuân đã là thành viên đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tay vợt đã có 1 HCB (đồng đội nam) và 1 HCĐ (đôi nam).

Sự vắng mặt của Nguyễn Đức Tuân sẽ khiến người hâm mộ tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) tiếc nuối. Tuy nhiên với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội bóng bàn Hải Phòng vẫn tin tưởng tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh sẽ đủ sức nhận trọng trách là chủ lực cùng các đồng đội thi đấu.

MINH CHIẾN