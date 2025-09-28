Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Đức Tuân lên ngôi vô địch giải đội mạnh quốc gia

Mai Hoàng Mỹ Trang lên ngôi vô địch đơn nữ tại giải năm nay. Ảnh: NAM HẢI

Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) gặp Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) tại trận chung kết đơn nữ của giải tổ chức sáng ngày 28-9 ở Vĩnh Yên (Phú Thọ). Dù đã lớn dần về tuổi tác, tuy nhiên Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là tay vợt không dễ bị áp đảo. Thi đấu với sự chủ động ngay từ ván đầu, tay vợt của TPHCM khiến đàn em trẻ Trần Mai Ngọc phải phòng thủ tìm cơ hội hóa giải các pha giật bóng từ đối phương.

Trận chung kết nhanh chóng rơi vào thế trận 1 chiều với sự áp đảo của Mai Hoàng Mỹ Trang. Khép lại trận đấu, tay vợt của TPHCM giành chiến thắng với tỷ số 4-1 (11/7, 11/4, 12/14, 11/8, 11/8). Tấm HCV của Mai Hoàng Mỹ Trang cũng là HCV cuối cùng của đội bóng bàn TPHCM tại giải lần này.

Nguyễn Đức Tuân có sự trở lại xuất sắc trong giải lần này. Ảnh: NAM HẢI

Trận chung kết nam diễn ra sau đó là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Đức Tuân (Hải Phòng) và Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T). Đây tiếp tục là cuộc so tài giữa 1 tay vợt nhiều kinh nghiệm (Đức Tuân) với 1 tay vợt có sức trẻ (Anh Hoàng). Cả 2 đã cống hiến cho người hâm mộ các pha bóng đẹp và Đức Tuân giành chiến thắng với tỷ số 4-2, đoạt HCV.

Kết thúc giải, đội bóng bàn TPHCM đứng hạng nhì với 3 HCV, 1 HCĐ. Các tấm HCV của đội TPHCM đều thuộc về nội dung nữ. Trong khi đó, đội Công an Nhân dân T&T giành vị trí số 1 với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ còn hạng ba là đội Hải Phòng với 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đáng chú ý, đội Hà Nội không giành được HCV nào trong giải năm nay. Các tay vợt của Hà Nội chỉ có 2 HCĐ qua các nội dung đã thi đấu.

“Giải năm nay đã quy tụ đầy đủ những tay vợt mạnh hàng đầu Việt Nam tranh tài, một số gương mặt trẻ đã thi đấu tốt, có triển vọng chuyên môn. Chúng tôi sẽ có thêm sự đầu tư đối với các tay vợt trẻ để phát triển trong tương lai cho bóng bàn Việt Nam”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Nguyễn Nam Hải cho biết.

MINH CHIẾN