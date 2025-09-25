Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành thêm HCV cho bóng bàn TPHCM ở giải đội mạnh quốc gia 2025

Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư đã vô địch nội dung đôi nữ. Ảnh: TABLE TENNIS REVIEW

Tối 25-9 tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ), các trận chung kết đôi của giải bóng bàn vô địch đội mạnh quốc gia 2025 được diễn ra.

Hai tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM) đối đầu cặp VĐV Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My (Công an Nhân dân T&T) tại chung kết đôi nữ. Ván đầu, các tay vợt TPHCM để đối thủ vượt lên giành chiến thắng 11/9. Lấy lại bình tĩnh và phối hợp hiệu quả hơn, Diệu Khánh cùng Thanh Thư chiến thắng ván thứ 2 với tỷ số 11/9. Ván thứ 3, họ lại để thua 6/11. Tuy nhiên, Nguyễn Khoa Diệu Khánh không nao núng mà chơi khởi sắc với Thanh Thư thắng thuyết phục đối thủ ở những ván còn lại với điểm lần lượt 11/9 và 12/10.

Chung cuộc, cặp tay vợt của TPHCM thắng 3-2, giành HCV nội dung đôi nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Khoa Diệu Khánh cùng đội TPHCM. Trước đó, đội TPHCM đã giành HCV nội dung đồng đội nữ. Tháng 5 năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư từng giành HCV nội dung đôi nữ tại giải vô địch quốc gia 2025.

Cùng buổi tối ngày 25-9, người hâm mộ chứng kiến 2 tay vợt Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) thắng 3-0 Nguyễn Đăng Hiệp, Vũ Hoàng Thanh (Quân đội) để giành HCV đôi nam-nữ. Tại chung kết đôi nam, cặp Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T) thắng Bùi Hữu Huy, Đinh Quang Minh (Hải Phòng) với tỷ số 3-0.

Sau nội dung đôi, các tay vợt tiếp tục thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ. Giải sẽ bế mạc vào ngày 28-9.

MINH CHIẾN