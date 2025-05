Diệu Khánh và Thanh Thư giành HCV đôi nữ cho bóng bàn TPHCM

Diệu Khánh và Thanh Thư đã có chiến thắng tại trận chung kết đôi nữ. Ảnh: ND

Tối ngày 23-5 tại Đà Nẵng, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 43-2025 đã chứng kiến 2 trận chung kết nội dung đôi nam và đôi nữ đầy hấp dẫn. Đây là các trận đấu cuối của giải trước khi các tay vợt tạm dừng thi đấu thực hiện Lễ Quốc tang trong các ngày 24 và 25-5 theo quy định.

Tại chung kết đôi nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư đã gặp 2 đàn chị nhiều kinh nghiệm là Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga (liên quân TPHCM-Hà Nội). Giới chuyên môn sớm dự báo, do đã hiểu nhau về lối chơi và từng tay vợt đều có trình độ cao nên trận chung kết đôi nữ sẽ diễn ra giằng co. Thực tế diễn ra đúng dự báo. Diệu Khánh và Thanh Thư sớm giành chiến thắng 12-10 trong ván đầu. Tuy nhiên, họ để 2 tay vợt kỳ cựu Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga lấy lại thế trận do thua 6/11, 3/11 tại 2 ván tiếp theo. Tuy vậy, ở các ván còn lại. Diệu Khánh và Thanh Thư bất ngờ chơi khởi sắc trở lại để giành chiến thắng 11/6 và 12/10.

Chung cuộc, Diệu Khánh và Thanh Thư lên ngôi vô địch đôi nữ với chiến thắng 3-2 tại trận chung kết. Đây là kết quả xứng đáng cho 2 tay vợt nữ của TPHCM bởi năm ngoái, họ đã dự nội dung nhưng phải dừng bước tại bán kết. Như vậy tới thời điểm hiện tại, bóng bàn TPHCM đã có 2 HCV tại giải (đồng đội nữ, đôi nữ).

Đình Đức, Anh Hoàng tiếp tục vô địch nội dung đôi nam. Ảnh: ND

Trong chung kết đôi nam cùng tối tranh tài, cặp tay vợt Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T) đã vượt qua Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) với tỷ số 3-1. Chiến thắng giúp Anh Hoàng và Đình Đức lần thứ 6 liên tiếp giành HCV nội dung đôi nam tại giải bóng bàn vô địch quốc gia.

Giải sẽ trở lại vào ngày 26-5 và ban tổ chức sẽ tranh tài nốt các nội dung còn lại trước khi tiến hành bế mạc và trao thưởng.

MINH CHIẾN