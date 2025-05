Đội nam Công an Nhân dân T&T 1 và nữ TPHCM 1 xuất sắc giành HCV giải bóng bàn quốc gia 2025

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã chơi nỗ lực tại trận chung kết đồng đội nữ để mang về chiến thắng cho TPHCM 1. Ảnh: ND

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 43-2025 đang tranh tài tại Đà Nẵng. Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ đã khép lại sau những trận chung kết nảy lửa ở tối ngày tranh tài 22-5.

Cuộc đọ sức giữa TPHCM 1 và Hải Dương 1 ở chung kết đồng đội nữ được đánh giá cân tài cân sức bởi cả 2 đơn vị đều sở hữu những tay vợt có trình độ. Trong nhiều năm gần đây, bóng bàn nữ TPHCM chưa bao giờ để lỡ cơ hội chiếm lĩnh vị trí số 1 nội dung đồng đội nữ. Ở giải năm nay, điều này tiếp tục lặp lại.

Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM 1) là người đánh tiên phong ở trận chung kết và cô không gặp khó để thắng dễ đàn em Bùi Ngọc Lan (Hải Dương 1) với kết quả 3-0. Trong trận tiếp theo, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM 1) đã chơi giằng co nhưng vẫn đảm bảo được chiến thắng 3-2 trước Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Dương 1).

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu tại trận chung kết đồng đội nữ. Ảnh: ND

Tại trận quyết định, Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM 1) vượt qua Đinh Thị Huệ (Hải Dương 1) 3-0 để mang về chiến thắng chung cuộc cho đội nữ TPHCM 1. Như vậy, bóng bàn TPHCM đã có tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch quốc gia năm nay.

Trong khi đó, trận chung kết đồng đội nam cũng mang tới cho người xem những pha bóng đôi công hấp dẫn nhất giữa các tay vợt của Công an Nhân dân T&T 1 và Hà Nội 1. HLV Phan Huy Hoàng (Công an Nhân dân T&T 1) sở hữu 3 tay vợt có độ chín phong độ lúc này là Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Tạ Hồng Khánh và họ đã chơi đúng khả năng của mình.

Trong trận tiên phong, Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T 1) gặp đàn em Đỗ Mạnh Lương (Hà Nội 1) và thắng 3-0. Trận thứ 2, bất ngờ xảy ra khi tay vợt nam số 1 Việt Nam là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội 1) để thua 0-3 trước Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T 1). Chính trận thua này khiến cho đội nam Hà Nội 1 gặp nhiều khó khăn. Tại trận cuối, Tạ Hồng Khánh (Công an Nhân dân T&T 1) thắng Đỗ Tuấn Kiệt (Hà Nội 1) 3-0. Chung cuộc, đội nam Công an Nhân dân T&T 1 thắng 3-0 để giành HCV.

Đội Công an Nhân dân T&T 1 đã giành HCV nội dung đồng đội nam giải năm nay. Ảnh: ND

Sau nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, giải còn tranh tài các nội dung đối với thi đấu đôi và thi đấu cá nhân.

MINH CHIẾN