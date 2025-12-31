Khởi tranh Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng năm 2025

Giải đua thuyền ván SUP diễn ra tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, quy tụ gần 250 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài TP Cần Thơ.
Các vận động viên tranh tài với 3 nội dung gồm: chèo SUP đôi nam, chèo SUP đôi nữ và chèo SUP nam nữ phối hợp, cự ly 500m.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, thông qua giải đua nhằm quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, sự kiện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước; tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng trên sông…