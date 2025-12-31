Các môn khác

Khởi tranh Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng năm 2025

SGGPO

Ngày 31-12, tại TP Cần Thơ diễn ra Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng năm 2025. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025.

69bb642fb1e73eb967f6.jpg
Các vận động viên tập trung đến khu vực thi đấu tại rạch Khai Luông

Giải đua thuyền ván SUP diễn ra tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, quy tụ gần 250 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài TP Cần Thơ.

0e4d94d04218cd469409.jpg
Vận động viên chèo SUP bứt tốc về đích

Các vận động viên tranh tài với 3 nội dung gồm: chèo SUP đôi nam, chèo SUP đôi nữ và chèo SUP nam nữ phối hợp, cự ly 500m.

68691696c05e4f00164f.jpg
Các vận động viên tranh tài ở nội dung chèo SUP đôi nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, thông qua giải đua nhằm quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

2dfda93b7ff3f0ada9e2.jpg
Các đội thi đấu chụp hình lưu niệm tại giải đua

Bên cạnh đó, sự kiện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước; tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng trên sông…

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Giải đua thuyền ván SUP khởi tranh rạch Khai Luông văn hóa sông nước

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn