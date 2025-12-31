Khởi tranh Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng năm 2025

Ngày 31-12, tại TP Cần Thơ diễn ra Giải đua thuyền ván SUP TP Cần Thơ mở rộng năm 2025. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025.

Các vận động viên tập trung đến khu vực thi đấu tại rạch Khai Luông

Giải đua thuyền ván SUP diễn ra tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, quy tụ gần 250 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài TP Cần Thơ.

Vận động viên chèo SUP bứt tốc về đích

Các vận động viên tranh tài với 3 nội dung gồm: chèo SUP đôi nam, chèo SUP đôi nữ và chèo SUP nam nữ phối hợp, cự ly 500m.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chèo SUP đôi nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, thông qua giải đua nhằm quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Các đội thi đấu chụp hình lưu niệm tại giải đua

Bên cạnh đó, sự kiện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước; tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng trên sông…

TUẤN QUANG