Hôm nay công bố kết quả bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Tổ tiếp sức 4x400m nữ giành HCV tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là dịp tôn vinh những gương mặt tiêu biểu, những tập thể và cá nhân đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trong năm qua. Trải qua 47 năm tổ chức, cuộc bầu chọn bao gồm các hạng mục: tốp 10 VĐV tiêu biểu; tốp 3 đội thể thao tiêu biểu; tốp 5 HLV tiêu biểu toàn quốc; tốp 5 VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu; tốp 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu.

Ở danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu, nhiều gương mặt nổi bật đã để lại dấu ấn rõ nét. Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bắn súng Việt Nam và trở thành trụ cột trong hành trình hướng đến Olympic. Tại SEA Games 33 vừa qua, xạ thủ sinh năm 2000 giành 4 HCV và phá 3 kỷ lục đại hội, khẳng định đẳng cấp số một ở nội dung súng ngắn. Trong năm 2025, Trịnh Thu Vinh còn duy trì phong độ ổn định ở đấu trường quốc tế với HCV súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại Cúp châu Á và HCĐ giải vô địch châu Á.

Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cũng là ứng cử viên sáng giá. Tuyển thủ trẻ của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam này trải qua một năm thăng hoa khi cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời là thành viên đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024 (tháng 1-2025). Đình Bắc vừa được trao danh hiệu Quả bóng bạc nam Việt Nam 2025, khẳng định vị thế ngôi sao mới của bóng đá nước nhà. Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh cho thấy đẳng cấp của VĐV hàng đầu khu vực. Dù bắt đầu có sự điều chỉnh chiến lược thi đấu, Oanh vẫn mang về 3 tấm HCV quan trọng ở cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 33. Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng có thành tích ấn tượng với 2 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch châu Á 2025, cùng 3 HCV, 1 HCĐ ở SEA Games 33, trở thành đối trọng nặng ký trong cuộc đua tốp 10.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, HLV Kim Sang-sik được đề cử nhờ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đình Hoàng là người trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV tại SEA Games 33 sau 6 lần về nhì. Ở các môn võ, HLV Dương Hoàng Long (karate), Bùi Đình Tiến (jujitsu) hay Nguyễn Văn Hùng (pencak silat) đều được đánh giá cao khi giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái thành tích dày đặc ở cấp khu vực và châu lục. Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, hai đại diện của bóng đá tiếp tục được đề cử: U22 Việt Nam (vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33) và đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games.

Dự kiến trong ngày 31-12, kết quả cuộc bầu chọn được công bố.

NGUYỄN ANH