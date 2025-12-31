3 gương mặt được thể thao Việt Nam chờ đợi tỏa sáng năm 2026

Thể thao Việt Nam khép lại năm 2025 với các kết quả thi đấu SEA Games 33-2025 và từ đây, giới chuyên môn cũng dự báo một số gương mặt có thể tạo được điểm nhấn năm 2026.

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc là gương mặt trẻ có triển vọng phát triển tốt trong tương lai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục nhận được kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả tốt năm 2026. Khi năm cũ 2025 chuẩn bị khép lại, Trịnh Thu Vinh đang được tham dự các cuộc gặp mặt, động viên, khen thưởng trước thành tích SEA Games 33-2025 vừa qua. Tuy nhiên, cô thận trọng cho biết: “Phía trước năm 2026 của tôi là nhiều giải đấu quan trọng. Tôi vẫn tập trung chuyên môn tốt nhất, theo sự hướng dẫn của Ban huấn luyện, chuyên gia để hoàn thành nhiệm vụ thành tích”.

Năm 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất là bảo vệ tấm HCV tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Trước đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam từng đạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ khi tham dự ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc. “Sau SEA Games 33-2025, các tuyển thủ được rút kinh nghiệm và cũng bước vào chu kỳ huấn luyện mới.

Trịnh Thu Vinh là một trong những xạ thủ có chuyên môn tốt. Ngoài cô, tổ súng ngắn của Việt Nam cũng có các gương mặt hiệu quả chuyên môn. Tất cả sẽ tập trung làm việc để giữ được thành tích của mình”, chuyên gia Mông Cổ của đội tuyển bắn súng Việt Nam từng trao đổi về kế hoạch chuẩn bị của mình trên trường bắn tại Thái Lan vừa qua.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, Trịnh Thu Vinh vẫn là gương mặt có chuyên môn tốt ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ.

Trần Văn Nguyễn Quốc là VĐV bơi trẻ được chờ đợi có thể làm nên bất ngờ nếu góp mặt ASIAD 20 ở Nhật Bản. Kình ngư 17 tuổi của Đà Nẵng đã thể hiện sự bứt phá có giá trị trên đường đua xanh ở SEA Games 33-2025 với 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Nguyễn Quốc đã tự tin thi đấu trong các cự ly 200m tự do và 400m tự do để giành được các ngôi á quân quý giá ở Thái Lan vừa qua.

Nam kình ngư từng chia sẻ rằng khi đã xuống nước thì ưu tiên hàng đầu của mình là phải bơi hết khả năng. Bơi Việt Nam đã chứng kiến nhiều lứa VĐV nam đạt được phong độ tốt qua những kỳ Đại hội danh giá của Đông Nam Á và châu Á. Bây giờ, Trần Văn Nguyễn Quốc hoàn toàn đủ khả năng xây dựng hình ảnh của bản thân nếu giữ vững phong độ trong năm 2026.

Nguyễn Thùy Trang mới bước qua tuổi 21 tại SEA Games 33-2025 nhưng đã thi đấu tự tin và giành được 2 tấm HCB trong các bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá rằng nữ xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam này có nhiều cơ hội phát triển trong năm 2026 bởi sự bình tĩnh trong chuyên môn được thể hiện cụ thể trên trường bắn tại SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thùy Trang và đàn chị Trịnh Thu Vinh đã thể hiện phong độ tốt ở Thái Lan vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc thi đấu ở Thái Lan vừa qua cũng là Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên trong sự nghiệp của Thùy Trang. Cô cho biết khi đứng trước bục bắn, mình giữ sự tâm trung vào hồng tâm của bia đạn và không hề gặp bất kỳ áp lực nào. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn để Thùy Trang tiếp tục đạt kết quả tốt hơn đối với nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ.

Cách đây 3 năm, Thùy Trang từng tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc. Dù không có thành tích huy chương nhưng xạ thủ trẻ được đánh giá đã nỗ lực với các kết quả chấp nhận được ở kỳ thi đấu trên.

MINH CHIẾN