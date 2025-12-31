Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được bầu là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Nữ xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã nhận được những phiếu bầu quan trọng để xếp nhất trong danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có năm 2025 thành công và được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 và Cục TDTT Việt Nam đã công bố danh sách chính thức 10 gương mặt dẫn đầu trong ngày 31-12.

Theo đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh được 1.272 điểm để dẫn đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Cô bỏ xa người xếp thứ nhì là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) với gần 500 điểm. Nguyễn Thị Oanh có 761 điểm. Vị trí thứ 3 là Nguyễn Đình Bắc (bóng đá nam) với 693 điểm. Các vị trí xếp phía sau 3 gương mặt dẫn đầu lần lượt là Nguyễn Thị Hương (canoeing, 551 điểm), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 53 điểm), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, 332 điểm), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 216 điểm), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, 215 điểm), Lại Lý Huynh (cờ tướng, 184 điểm) và Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, 140 điểm).

Như vậy, Trịnh Thu Vinh có lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc. Năm ngoái, cô từng đạt được kết quả này. Trao đổi tại buổi gặp mặt khen thưởng của Liên đoàn bắn súng Việt Nam mới đây dành cho thành tích thi đấu SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh cho rằng mình vẫn cần học hỏi nhiều và sẽ tiếp tục tập trung chuyên môn cho các nhiệm vụ năm 2026.

Trước khi Cuộc bầu chọn diễn ra, giới chuyên môn và nhà quản lý đã sớm có những dự báo về các gương mặt có thể được bầu chọn. Những tuyển thủ giành thành tích cao tại SEA Games 33-2025 đều tạo được ưu thế cho mình.

HLV Kim Sang Sik của đội bóng đá nam U22 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Cuộc bầu chọn năm nay, ở danh sách HLV tiêu biểu, chuyên gia Hàn Quốc của đội tuyển bóng đá nam là ông Kim Sang Sik đã dẫn đầu. Xếp sau HLV Kim Sang Sik là HLV Trần Quốc Cường (bắn súng), HLV Nguyễn Hoàng Vũ (bơi). Vị trí thứ 4 thuộc về HLV Mai Đức Chung (bóng đá nữ) và hạng 5 là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền).

Năm nay với kết quả giành HCV SEA Games 33-2025, đội bóng đá nam U22 Việt Nam đã nhận được sự bầu chọn cao nhất để là Đội thể thao tiêu biểu của năm trong Cuộc bầu chọn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có SEA Games 33-2025 thành công, mang lại sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Xếp sau đội bóng đá nam U22 Việt Nam ở hạng mục bầu chọn này là các đội: đội điền kinh tiếp sức 4x400m nữ, đội cầu mây nữ 4 người, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ.

Kết quả HCV SEA Games 33-2025 đã mang lại những phiếu bầu cao nhất cho đội U22 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các cá nhân, tập thể được bầu chọn dự kiến sẽ được ngành thể thao Việt Nam vinh danh, khen thưởng trong cuộc gặp mặt vào tháng 3-2026.

Danh sách 5 VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025: 1 Vi Thị Hằng (bơi), 2 Lê Văn Công (cử tạ), 3 Trần Thị Bích Thủy (cờ vua), 4 Trần Văn Tuấn (cờ vua), 5 Nguyễn Thị Kiều (điền kinh). Danh sách 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025: 1 Nguyễn Đăng Viễn (bơi), 2 Đặng Văn Phúc (điền kinh), 3 Bùi Quang Vũ (cờ vua).

MINH CHIẾN