Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Sẵn sàng mùa bầu chọn mới

Ngày 6-11, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ chính thức khởi động. Năm nay, giải thưởng danh giá bậc nhất tôn vinh cầu thủ do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chạm mốc đáng tự hào: lần trao giải thứ 30 với tầm vóc của một thương hiệu quốc gia.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp chuẩn bị khép lại nhưng bầu không khí bóng đá sẽ còn sôi động hơn nữa khi các đội tuyển bóng đá U22 nam, đội tuyển nữ và đội tuyển futsal bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33 trong tháng 12 ở Thái Lan.

Tại SEA Games lần này, bóng đá Việt Nam tham dự đủ các nội dung sân 11 người (nam, nữ) và futsal. Cùng với đó, CLB bóng đá nữ TPHCM sẽ thi đấu ở giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025-2026 với mục tiêu giành thành tích ấn tượng hơn mùa trước (vào vòng bán kết).

Đội tuyển U22 Việt Nam đến SEA Games 33 với mục tiêu vào trận chung kết. Ảnh: THANH QUỐC

Việc khởi động mùa bầu chọn 2025 ở thời điểm này là động lực giúp các tuyển thủ phấn đấu giành thành tích cao nhất trong màu áo các đội tuyển quốc gia nhằm "ghi điểm" trong mắt các chuyên gia, HLV, nhà báo thể thao tham gia bầu chọn.

Năm 2025, các đội tuyển quốc gia đã giành được nhiều kết quả xuất sắc ở sân chơi quốc tế khi đội tuyển U17 nữ, U20 nữ, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal và đội tuyển U23 vượt qua vòng loại để góp mặt ở đấu trường châu Á 2026. Điều đó phần nào giúp những đại biểu tham gia bầu chọn phần nào hình dung được bức tranh bóng đá Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Theo thông lệ, phong độ và màn thể hiện của các cầu thủ kể từ đầu năm là căn cứ giúp Ban tổ chức xây dựng danh sách đề cử với gần 50 ứng viên ở các hạng mục Quả bóng vàng nam, nữ; Quả bóng vàng futsal nam; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc. Cầu thủ Việt kiều chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch cũng sẽ được tính vào hạng mục Cầu nước ngoài xuất sắc.

Nhiều cựu danh thủ từng giành danh hiệu Quả bóng vàng như Lê Huỳnh Đức, Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Bảo Quân, Phạm Thành Lương, Trần Văn Vũ... sẽ xuất hiện tại buổi họp báo để cùng ôn lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong sự nghiệp của mình.

QUỐC CƯỜNG