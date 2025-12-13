"Đứa con vàng" bị đẩy vào chân tường: Khủng hoảng Salah là vết thương của cả Ai Cập

Ở Ai Cập, Mohamed Salah không chỉ là một cầu thủ bóng đá; anh là một thiết chế văn hóa, một biểu tượng thống trị mọi diễn ngôn công cộng. Vì lẽ đó, cuộc phỏng vấn gây chấn động của Salah tại Elland Road – nơi anh công khai bày tỏ sự bất mãn sau khi phải ngồi ghế dự bị ba trận liên tiếp – ngay lập tức trở thành chủ đề duy nhất, nuốt chửng toàn bộ truyền thông thể thao và thậm chí là chính trị tại quê nhà.

"Truyền thông Ai Cập luôn đứng về phía Salah", Adam Moustafa, đồng sáng lập trang thể thao KingFut, khẳng định. "60-70% nội dung bóng đá Ai Cập trong năm năm qua đều xoay quanh anh ấy. Anh ấy có một địa vị độc nhất mà chúng tôi chưa từng có, một người thành công rực rỡ ở nước ngoài. Anh ấy là đứa con vàng của Ai Cập."

Sức nặng văn hóa của Salah lan tỏa rộng khắp. Từ nhà bình luận tin tức chính trị Amr Adib cho đến các nhà phê bình phim YouTube, mọi giọng nói công chúng đều cảm thấy có trách nhiệm phải đưa ra ý kiến. "Cảm giác như mọi người có tiếng nói đều phải lên tiếng", Ahmed Fahmy, chủ tịch một trong những hội CĐV Liverpool lâu đời nhất tại Ai Cập, chia sẻ. "Sự kịch tính của nó chứng minh rằng, một cuộc khủng hoảng liên quan đến Salah là một cuộc khủng hoảng đối với cả quốc gia".

Khác biệt hoàn toàn với sự chỉ trích gay gắt ở Vương quốc Anh, sự đồng thuận tại Ai Cập là hoàn toàn ủng hộ Salah. Họ tin rằng tính cách và những cống hiến phi thường trong quá khứ đã mang lại cho anh một "tín dụng" đủ lớn để được phép công khai bày tỏ sự bất mãn. Fahmy giải thích: "Văn hóa bóng đá của chúng tôi luôn tôn kính các ngôi sao – hơn cả các huấn luyện viên hay câu lạc bộ”

Mũi Tên hướng về Slot và Jamie Carragher

Tại Ai Cập, mọi mũi dùi chỉ trích đều hướng về những người khác, trừ Salah. Các trang thể thao lớn nhanh chóng đổ lỗi cho HLV Arne Slot. Tờ FilGoal gọi HLV Liverpool là "kẻ hèn nhát" và Salah là "người cơ hội" – một tay đấm bốc bình tĩnh né tránh các cú đấm rồi bất ngờ tung ra đòn knockout quyết định chiến thắng. Kooora cáo buộc Slot "tiêu chuẩn kép" khi những lần mắc lỗi của Virgil van Dijk không bị trừng phạt.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo Ai Cập Mido đã công khai mắng Jamie Carragher, người đã gọi Salah là "kẻ thất bại của Chelsea" và đặt nghi vấn về việc anh chưa giành cúp vô địch châu Phi (AFCON). Mido khẳng định Carragher là "một cầu thủ rất tầm thường" cố gắng bù đắp bằng cách chỉ trích các ngôi sao. "

Sau khi Ai Cập giành chức vô địch AFCON gần nhất vào năm 2010, đất nước này chìm trong hỗn loạn chính trị, dẫn đến thảm kịch bạo loạn sân vận động Port Said năm 2012 và giải đấu quốc gia bị đình chỉ hai năm. Điều này làm tan rã thế hệ vàng dựa vào các cầu thủ nội. Salah chính là chất xúc tác đưa Ai Cập trở lại đỉnh cao, dẫn dắt họ đến hai trận chung kết AFCON và hai kỳ World Cup – thành tích mà thế hệ trước không đạt được.

Lửa phẫn nộ trước giải đấu sinh tử

Sau trận đấu với Brighton, Salah sẽ trở về khoác áo Ai Cập tham dự chiến dịch AFCON thứ năm. Moustafa tin rằng cuộc khủng hoảng này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.

"Tôi không muốn tin rằng anh ấy đã không cố gắng trong các giải đấu trước, nhưng tôi nghĩ anh ấy luôn phải để mắt đến Liverpool. Bây giờ, có lẽ anh ấy không chắc mình sẽ kết thúc ở đâu. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy một người đàn ông đã bị đẩy vào chân tường."

Dù vẫn còn nhiều nghi vấn về khả năng của HLV Hossam Hassan và đội hình Ai Cập già cỗi, một điều gần như chắc chắn: Người Ai Cập sẽ bảo vệ đội trưởng của họ đến cùng. Trong mắt họ, Salah đã kiếm đủ lòng trung thành và sự tôn trọng để hành động như một vị vua bị truất ngôi.

Hành động tự hủy của Salah tại Liverpool, trong mắt quốc gia anh, không phải là sự tự mãn mà là tiếng kêu của một vị anh hùng bị áp bức. Cuộc khủng hoảng này đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao, trở thành một cuộc chiến giữa lòng tự hào dân tộc và sự tàn nhẫn của bóng đá châu Âu. Và ở cuộc chiến đó, đứa con vàng của Ai Cập sẽ không bao giờ thất bại trong lòng quê hương mình.

