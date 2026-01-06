Đi để trưởng thành

Tám năm trước, đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích ở vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2018, dù xuất phát điểm bị đánh giá thấp. Thầy trò HLV Park Hang-seo khi đó dù chỉ về nhì (thua U23 Uzbekistan ở trận chung kết), nhưng đã góp phần thay đổi cách nhìn của các đồng nghiệp châu Á về bóng đá Việt Nam.

Thử so sánh một chút: 8 năm sau chức vô địch U23 châu Á năm 2018, Uzbekistan đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026. Có đến 14 cầu thủ từng tham dự trận chung kết với U23 Việt Nam năm 2018 là thành viên của đội tuyển quốc gia Uzbekistan hiện tại. Bóng đá Uzbekistan có những điểm tương đồng với Việt Nam, khi các cầu thủ chủ yếu thi đấu trong nước và việc phát triển sức mạnh đội tuyển hầu như dựa trên nền tảng những lứa U. Với việc lọt vào 3 trong 4 trận chung kết U23 châu Á gần nhất, có thể lý giải vì sao bóng đá Uzbekistan đang ở trong tốp 5 đội mạnh nhất châu lục.

Giờ đây, đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt không còn “vô danh”. Họ đang được đặt dưới sự quan tâm và đánh giá của cả làng bóng đá khu vực. Ngoài việc chiếm ưu thế bóng đá trẻ Đông Nam Á suốt thời gian qua, thì tại 2 vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á gần nhất, U23 Việt Nam đều vượt qua vòng bảng, chỉ chịu thua các đội mạnh như U23 Saudi Arabia, hay U23 Iraq ở tứ kết. Tại SEA Games 33 - 2025, đội tuyển U22 Việt Nam khởi đầu chậm, tăng tốc ở giai đoạn quyết định và hoàn tất cuộc ngược dòng để thắng U22 Thái Lan bằng bản lĩnh và kỷ luật.

Tuy nhiên, vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á là câu chuyện hoàn toàn khác. Tại đây, đội tuyển U23 Việt Nam không được xem là “cửa trên”. Tư duy kiểm soát, tấn công cường độ cao sẽ phải nhường chỗ cho lối đá phòng ngự - phản công, nơi tính toán chiến thuật và khả năng chịu đựng phải nỗ lực vượt trội.

Rõ ràng, vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 kỳ này đòi hỏi sự tập trung cao độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Trên thực tế, nhiều trụ cột của đội tuyển U23 hiện tại đã trải qua 2 kỳ SEA Games, 2 vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á và thi đấu hàng chục trận ở CLB, nhưng vẫn chưa đạt đến độ chín trong sự nghiệp.

Người hâm mộ không quá kỳ vọng vào một kỳ tích như tại Thường Châu 2018 sẽ tái hiện, nhưng vẫn đòi hỏi một “sự nhận diện” mới về đẳng cấp cho lứa cầu thủ trẻ hiện tại, khi các học trò của HLV Kim Sang-sik so tài với các đội tuyển U23 rất mạnh như Saudi Arabia, Jordan...

Tin liên quan U23 Việt Nam và những thử thách ở đấu trường châu Á

ĐĂNG LINH