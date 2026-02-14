Mùa lễ tình nhân của VĐV thể thao

Lễ tình nhân – Valentine là thời điểm quan trọng để mọi người thể hiện tình cảm đôi với với nhau và giới thể thao Việt Nam cũng có rất nhiều câu chuyện tình cảm đẹp.

Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên luôn cổ vũ cho nhau trong mọi giải đấu. Ảnh: MỸ TIÊN

Làng bơi Việt Nam đang chứng kiến 2 cặp đôi đẹp nhất, được nhiều người cổ vũ cũng như luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho tình cảm của họ. Kình ngư Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên đã nên duyên tình cảm nhiều năm qua. Trong chia sẻ của mình, Võ Thị Mỹ Tiên chỉ cười cho biết: “Chúng tôi luôn giữ một tình cảm đẹp giữa 2 người và trên hết, cả 2 cùng thi đấu bơi, cùng là VĐV thể thao nên rất hiểu về công việc, sự nghiệp của nhau”.

Người hâm mộ thể thao vẫn nhớ giây phút Phạm Thanh Bảo về đích giành HCV cự ly 200m ếch tại SEA Games 33-2025 và đưa tay ra dấu chữ “T” ngay trên hồ bơi. Đó là cách thể hiện tình cảm để Thanh Bảo muốn nói mình luôn cổ vũ cho người bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên. Xuyên suốt các lần thi đấu SEA Games 31, 32 và 33, Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên cùng tham dự trong thành phần đội tuyển bơi Việt Nam và giành huy chương. Khi Thanh Bảo hay Mỹ Tiên xuống nước thi đấu thì người còn lại đều có mặt trên hồ bơi cổ vũ cho người thương của mình.

Cũng tại hồ bơi trung tâm của SEA Games 33-2025, bạn bè kịp thấy tuyển thủ bóng chuyền Đoàn Thị Lâm Oanh có mặt hướng về phía Nguyễn Huy Hoàng cổ vũ bằng tình cảm lớn nhất. Hai tuyển thủ đã dành tình cảm đôi lứa cho nhau trong nhiều năm qua. Bây giờ, Lâm Oanh và Huy Hoàng xuất hiện bên nhau nhiều hơn và được bạn bè trong giới thể thao ngưỡng mộ về tình cảm đẹp giữa họ. Thậm chí, 2 tuyển thủ đã lên kế hoạch chuẩn bị xây dựng tổ ấm về chung một nhà vào thời gian sắp tới.

Huy Hoàng và Lâm Oanh dành cho nhau tình cảm đôi lứa đẹp nhất. Ảnh: MINH MINH

Nhắc về Đào Thị Hồng Nhung, người hâm mộ thể thao đều ngưỡng mộ về sự tài sắc ở tuyển thủ pencak silat và võ gậy này. Cuối năm 2025, Hồng Nhung đã kết thúc cuộc đời độc thân nên duyên vợ chồng cùng người bạn đời Minh Đức. Cả 2 tuyển thủ là những VĐV võ thuật vì thế rất hiểu nhau về chuyên môn cũng như hiểu được cuộc sống người bạn đời của mình. Năm ngoái, Hồng Nhung khiến nhiều bạn bè bất ngờ khi tham dự Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam, và giành danh hiệu người đẹp thể thao của cuộc thi. Phía sau Hồng Nhung luôn là sự cổ vũ của Minh Đức. “Trong tập luyện, thi đấu thể thao, không phải lúc nào VĐV cũng gặp suôn sẻ. Ở những lúc khó khăn, tôi may mắn khi được người bạn đời đồng hành và cổ vũ tinh thần cho mình rất nhiều”, Đào Thị Hồng Nhung từng chia sẻ.

Đầu năm 2026, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và phụ công Trần Duy Tuyến đã có niềm vui mới khi nên duyên cùng người thương của mình. Ngay sau SEA Games 33-2025, Ngọc Thuân đã nên duyên với người bạn đời Yến Nhi còn đồng đội Duy Tuyến đã trao nhẫn gửi lời yêu thương đến bạn gái Mỹ Hằng.

Duy Tuyến và Mỹ Hằng đã về chung một nhà. Ảnh: MINH MINH

Duy Tuyến và Mỹ Hằng đều là những cầu thủ bóng chuyền thể thao áo lính (Duy Tuyến thuộc đội Biên Phòng MB, Mỹ Hằng là cầu thủ đội Binh chủng Thông tin). Trong một số lần chia sẻ, phụ công Duy Tuyến từng cho rằng tình cảm của mình tới rất tình cờ nhưng khi cả 2 cùng phát triển sự nghiệp trong thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền thì sự gắn kết càng thêm bền chặt.

Lễ tình nhân – Valentine 14-2 vẫn là thời điểm để từng người gởi lời yêu thương nhất tới một nửa của mình và chắc chắn, VĐV thể thao cũng luôn có những chia sẻ nhiều ý nghĩa.

MINH CHIẾN