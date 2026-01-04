Thể thao thế giới năm 2026: Năm của “bom tấn” và những giấc mơ lớn

Năm 2026 hứa hẹn là một trong những năm bận rộn nhất lịch sử thể thao hiện đại. Không chỉ bởi chuỗi sự kiện dày đặc trải khắp hành tinh, mà còn vì quy mô và tầm ảnh hưởng của chúng mở rộng hơn bao giờ hết.

Tâm điểm World Cup 2026

Tâm điểm vẫn là FIFA World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển và do 3 quốc gia đồng đăng cai, biến mùa hè Bắc Mỹ thành lễ hội bóng đá lớn nhất lịch sử. Với người hâm mộ Việt Nam, dù đội tuyển nước nhà chưa hiện diện, giải đấu này vẫn có sức hút đặc biệt. Nó phác họa tương lai của bóng đá: toàn cầu hóa sâu hơn, thương mại hóa mạnh mẽ, thể hiện quyền lực truyền thông của thể thao trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

World Cup 2026 sẽ quy tụ các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay

Với người hâm mộ Việt Nam, ngoài World Cup sẽ còn vòng chung kết U23 châu Á, nơi lứa trẻ sau SEA Games 33 được thử sức thật sự và ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 26-8), là kỳ thứ 16 của giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á, đánh dấu 30 năm thành hình.

Trong khi đó, vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 1-3 đến ngày 21-3, quy tụ 12 đội tuyển và thi đấu tại 3 thành phố. Đây là vòng loại cuối cùng của World Cup nữ 2027 khu vực châu Á, với 6 suất trực tiếp cùng các vé play-off liên khu vực, đồng thời là vòng loại áp chót cho Olympic Los Angeles 2028. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là tứ kết vào năm 2022, giúp đội dự World Cup nữ 2023.

Bùng nổ thể thao đỉnh cao

Nhưng thể thao thế giới năm 2026 không chỉ có bóng đá. Đó còn là sân khấu của những môn thể thao giàu truyền thống và tính biểu tượng: quần vợt, golf, đua xe - nơi thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh và sự tinh tế. Olympic Mùa đông Milano - Cortina (từ ngày 6 đến ngày 22-2) mở màn năm thể thao bằng tinh thần châu Âu cổ điển: thanh lịch, bền vững và đậm bản sắc vùng miền. Đây là kỳ Olympic mùa đông đầu tiên tổ chức tại hai thành phố cách xa nhau hơn 400 km, mang thông điệp “chia sẻ và tái sử dụng hạ tầng” .

Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản, từ ngày 19-9 đến ngày 4-10) trở thành điểm tựa lớn của thể thao châu Á. Với hơn 40 môn thi và gần 10.000 VĐV, đây là sân khấu để thể thao Việt Nam chứng minh năng lực thật sự. Thành tích ở Asiad không chỉ là câu chuyện huy chương, mà còn phản ánh cách một nền thể thao đầu tư có hệ thống. Một tấm HCV ở tầm châu lục có thể thay đổi cả định hướng ngân sách, truyền thông và chiến lược đào tạo của ngành thể thao trong 5 năm tiếp theo.

Đối với môn quần vợt, năm 2026 đánh dấu thời kỳ chuyển giao lịch sử. Tay vợt Novak Djokovic nếu còn thi đấu sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp. Trong khi đó, thế hệ trẻ với Alcaraz, Sinner hay Rune được kỳ vọng định nghĩa lại kỷ nguyên “hậu Big Three”. Golf năm 2026 có thể trở thành mùa giải “thống nhất” khi xung đột giữa hệ thống PGA Tour và LIV Golf đi đến thỏa hiệp. Thế giới tốc độ cũng không nằm ngoài guồng quay. Giải đua Công thức 1 năm 2026 được kỳ vọng là cột mốc kỹ thuật, khi toàn bộ hệ thống động cơ chuyển sang thế hệ hybrid mới - tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện môi trường hơn.

Giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 21-8 đến ngày 30-8 tại TP Thiên Tân (Trung Quốc). Ở kỳ gần nhất tại Thái Lan năm 2023, Việt Nam lần đầu vào bán kết, nhưng thua Nhật Bản nên đứng thứ tư chung cuộc. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc, đây sẽ là cơ hội để Việt Nam đoạt huy chương châu Á đầu tiên.

