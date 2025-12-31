Những bức ảnh thể thao đẹp nhất năm 2025 và câu chuyện đằng sau

Với hơn 500.000 bức ảnh thể thao trong năm qua, báo The Guardian đã tổng hợp một số bức ảnh thực sự xuất sắc. Dưới đây là một vài khoảnh khắc thoáng qua, những màn ăn mừng cuồng nhiệt và những bố cục sáng tạo kèm theo lời giải thích và thông tin kỹ thuật từ chính các nhiếp ảnh gia.

Chloe Kelly ăn mừng, ảnh chụp bởi Florencia Tan Jun (tốc độ màn trập 1/200 giây, khẩu độ f/2.8, ISO 2500)

“Với tư cách là một nhiếp ảnh gia, loạt sút luân lưu trong trận chung kết hoàn toàn khác so với một quả phạt đền trong trận đấu chính thức. Sau khi Chloe Kelly ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Anh tại Euro 2025, tôi thấy cô ấy định ăn mừng theo hướng ngược lại với tôi, vì vậy tôi bắt đầu tập trung vào những phản ứng diễn ra gần mình hơn. Bất ngờ tôi thấy cô ấy chuyển hướng, vì vậy tôi ngay lập tức thay đổi tiêu điểm và chụp được khoảnh khắc cô ấy ăn mừng cùng các đồng đội phía sau. Tôi thích bức ảnh này vì nó ghi lại phản ứng thuần khiết nhất, tự nhiên nhất và mang tính lịch sử trong bóng đá nữ. Nó thể hiện niềm hạnh phúc ở tốc độ 100km/h.”

Ảnh chụp thác Steeplechase của Emilee Chinn (400mm, 1/3200 giây, f/2.8, ISO 2000)

“Trong bức ảnh này, vận động viên chạy vượt chướng ngại vật Geordie Beamish được ghi lại khoảnh khắc ngã xuống sau khi bị kẹt trong đám đông ở những vòng chạy đầu tiên. Cùng với việc bắt trọn khoảnh khắc bàn chân của một vận động viên khác chạm vào mặt anh ấy, điều khiến bức ảnh này trở nên mạnh mẽ và xúc động đối với tôi là anh ấy đã đứng dậy, về đích thứ hai trong lượt chạy của mình và tiếp tục giành huy chương vàng. Những khoảnh khắc như thế này chính là điều làm cho nhiếp ảnh thể thao trở nên đáng giá và chúng nhắc nhở chúng ta về khả năng phục hồi có thể biến thất bại thành điều phi thường.”

Siêu nhân (Superhuman) của Dean Moutharopoulos (24mm, 1/400 giây, f/1.4, ISO 1250)

“Hình ảnh vận động viên ném lao Guillermo Varona này thể hiện sức mạnh, sự tập trung và quyết tâm của anh ấy. Sử dụng ống kính góc rộng để bao quát toàn bộ sân vận động, tôi nằm xuống dựa vào hàng rào, cố gắng hết sức để không làm phiền anh ấy, và chờ đợi cú nhảy của anh ấy.Hình bóng cơ thể anh ấy đang lơ lửng và cây lao được nắm chặt trong một tay – tôi biết ngay rằng mình đã có được một trong những bức ảnh yêu thích nhất của năm.”

Quảng trường Trafalgar do Lee Smith chụp (16mm, 1/4000 giây, f/4, ISO 400)

“Tôi đã đến London một ngày trước trận chung kết play-off Championship, đặc biệt là để ghi lại 'cuộc hành hương' truyền thống đến Quảng trường Trafalgar của các cổ động viên Sunderland mỗi khi đội bóng của họ thi đấu tại Wembley. Số lượng người tham dự rất đông. Đó là một lễ hội hòa bình, vui vẻ, kéo dài đến tận chiều tối. Bức ảnh này được chụp khi mặt trời lặn phía sau Phòng trưng bày Quốc gia. Các cổ động viên Sunderland chơi bóng bàn trong đài phun nước và té nước. Nhiều người giơ cao pháo sáng khói đỏ, tạo thêm không khí, ánh sáng và màu sắc ấn tượng xung quanh địa danh nổi tiếng này. Những cảnh tượng ngày hôm đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Điều khiến nó trở nên đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận chung kết play-off vào ngày hôm sau.”

Ảnh chụp từ trên cao của Marko Djurica (16mm, 1/1600 giây, f/22, ISO 800)

“Bức ảnh này được chụp tại Giải vô địch Thể thao dưới nước thế giới ở Singapore trong cuộc thi nhảy cầu nam. Nó cho thấy vận động viên Jean-David Duval của Thụy Sĩ lao mình từ bục nhảy cao 27m xuống một bể bơi tròn nhỏ bên dưới. Bể bơi chỉ sâu 6 mét và rộng 17 mét – kích thước càng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp khi nhìn từ trên bục nhảy. Lần đầu tiên, Reuters được cấp phép chụp ảnh bên trong bể bơi và tôi đã có cơ hội chụp từ đó. Được bố trí ở vị trí sát mép bể để đảm bảo an toàn, tôi đã dành gần bốn giờ dưới nước, mặc bộ đồ lặn và đeo chân vịt, cầm một vỏ chống nước chứa máy ảnh Canon R3 với ống kính 16mm. Một ít nước bắn tung tóe lên vòm kính của máy ảnh khi tôi hạ nó xuống bể để chụp một nửa cảnh nhảy của Duval. Hiệu ứng này không nằm trong kế hoạch và tôi nghi ngờ mình có thể tái tạo lại theo cách tương tự.”

Hoa hồng đỏ của Ryan Pierse (kỹ thuật chồng ảnh)

“Bức ảnh này của ngôi sao bóng đá Anh Ellie Kildunne là kết quả của kỹ thuật phơi sáng đa lớp liên tiếp ngay trên máy ảnh. Đầu tiên, tôi chụp một bức ảnh duy nhất về biểu tượng Hoa Hồng Đỏ nổi tiếng. Ngay khung hình tiếp theo – mà không thể nhìn thấy bức ảnh hoa hồng trước đó – tôi phải chụp ảnh Ellie ở vị trí trung tâm nhất có thể để thẳng hàng với bông hồng. Sau đó, máy ảnh sẽ kết hợp hai bức ảnh lại với nhau. Kỹ thuật này có thể có tỷ lệ thành công thấp, nhưng khi tất cả các yếu tố kết hợp lại với nhau, bạn có thể tạo ra một bức ảnh rất ấn tượng.”

Ảnh chân dung người lướt sóng của Adam Pretty (200m, 1/320 giây, f/4, ISO 100)

“Tôi chụp bức ảnh này – vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc – tại bể tạo sóng Surftown tương đối mới ở Munich. Sáu vận động viên lướt sóng ưu tú người Pháp gốc Polynesia đang có các buổi tập luyện riêng để thực hành các động tác và cú nhào lộn trên không cụ thể trên con sóng nhân tạo hoàn toàn ổn định. Aelan Vaast đang thực hiện cú layback hack ở đoạn cuối của con sóng. Tôi đã sử dụng đèn flash để tạo ra hình bóng của cô ấy trên nền nước xanh sáng của bể và để ghi lại những tia nước bắn tung tóe mà cô ấy tạo ra sau cú xoay người mạnh mẽ.”

Ảnh người đi xe đạp lấm lem bùn đất của Billy Ceusters (300mm, 1/1600 giây, f/2.8, ISO1600)

“Dendermonde là một trong những cuộc đua mà khi có bùn, thì đúng là bùn. Đường đua nằm ngay giữa những cánh đồng và việc di chuyển trên đường đua rất khó khăn. Tôi đã đứng ở vạch đích chờ Wout van Aert về đích thì chụp được bức ảnh này. Anh ấy lấm lem bùn đất, kiệt sức nhưng cũng rất hạnh phúc với chiến thắng của mình. Đó là bức ảnh thể hiện tất cả những giá trị mà tôi yêu thích trong môn thể thao này: sự gian khổ, sự hy sinh và việc đạt được mục tiêu.”

Niềm vui chiến thắng tại Ryder Cup do Maddie Meyer chụp (15mm, 1/2000 giây, f/2.8, ISO 1000)

“Trong thể thao chuyên nghiệp, thường có một khoảng cách lớn giữa người hâm mộ và các vận động viên. Điều đó có thể tạo cảm giác lạnh lẽo và, với tư cách là một nhiếp ảnh gia, thật khó để đưa cả hai vào cùng một khung hình. Ở đây, Rory đã chạy đến chỗ những người hâm mộ châu Âu đang cuồng nhiệt sau khi đội của anh ấy đánh bại Hoa Kỳ tại Ryder Cup ở New York. Anh ấy dường như hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc đó, để người hâm mộ ôm chầm lấy mình qua hàng rào. Thật khó để tạo ra một bức ảnh được bố cục tốt trong một khung cảnh hỗn loạn, nhưng tôi thích bức ảnh này và nghĩ rằng nó đã kể câu chuyện về chiến thắng của châu Âu trên sân khách.”

Bom khói của Thibaud Moritz (35mm, 1/400 giây, f/3.5, ISO 3200)

“Tôi thích bức ảnh này vì nó có vẻ thô sơ và gần như sống động. Tôi chụp nó ở sân vận động Parc des Princes ở Paris, nơi PSG đã dựng những màn hình khổng lồ trên sân để phát sóng trận chung kết Champions League của họ với Inter. Bầu không khí vô cùng sôi động suốt đêm. Tôi đứng ở chân khán đài của nhóm cổ động viên quá khích, nơi thường thể hiện cảm xúc mạnh mẽ nhất. Bức ảnh này được chụp vào thời điểm PSG ghi bàn thắng thứ hai, khi cả khán đài bùng nổ. Pháo khói đen cực kỳ hiếm gặp trong một sân vận động bóng đá. Không giống như pháo sáng đỏ, vẫn còn để lộ hình bóng, khói đen nuốt chửng mọi thứ rất nhanh. Tôi chọn tập trung vào sự cuồng nhiệt của một vài cổ động viên đang ăn mừng bàn thắng, nhưng sự hiện diện của một cổ động viên giơ cao chiếc khăn có logo PSG đã làm rõ thêm bối cảnh cho khung cảnh.”

Ảnh cầu lông mờ của Shi Tang (85mm, 1/5 giây, f/6.3, ISO 50)

“Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc vận động viên cầu lông Tomoka Miyazaki đang thi đấu. Cô được chụp bằng hiệu ứng phơi sáng dài, biến chuyển động của cô thành những vệt sáng đỏ rực rỡ. Những vệt mờ nhấn mạnh sức mạnh và sự uyển chuyển của động tác, trong khi nét mặt tập trung sắc nét tạo thêm độ tương phản và cường độ. Trên nền tối, màu sắc rực rỡ và chuyển động mạnh mẽ tạo nên một bố cục gần như trừu tượng, giống như một điệu nhảy.”

Ảnh chụp cú lộn xe đạp của Hannah Peters (99mm, 1/3200 giây, f/22, ISO 640)

“Tôi đã rất mong chờ sự kiện slope-style tại Crankworx vì nó thường tạo ra những bức ảnh đẹp, nhưng tôi đã thất vọng khi khởi hành sớm hôm đó mà thấy trời nhiều mây và không có ánh sáng. Mặt trời đột nhiên ló dạng khoảng năm phút và chỉ có hai tay đua hoàn thành lượt chạy của họ. Thật may mắn là Tim Bringer đã thực hiện được một pha biểu diễn khá ấn tượng ngay lúc đó.”

Ảnh chụp cú úp rổ ngoạn mục của Fernando Medina (ống kính 60mm, tốc độ màn trập 1/250 giây, khẩu độ f/6.3, ISO 160, có đèn flash)

“Trong NBA hiện nay, có rất nhiều cầu thủ tài năng về thể chất, họ có thể bật nhảy rất cao, vì vậy bạn luôn phải sẵn sàng cho những cơ hội như thế này. Các nhiếp ảnh gia của các đội NBA như tôi sử dụng đèn flash đặt ở vị trí cao trên sân, và chúng cần hai đến ba giây để sạc lại, vì vậy chúng tôi không thể chụp liên tiếp rồi chọn ra bức ảnh đẹp nhất. Bạn phải chờ đúng khoảnh khắc để chụp ảnh. Ở đây, tôi đã may mắn bấm nút đúng lúc! Tôi thích chụp những bức ảnh tuyệt vời, nhưng không thích lắm khi điều đó lại gây bất lợi cho Orlando Magic. Tôi đã gắn bó với đội bóng này 37 năm, từ khi thành lập, vì vậy tôi là một người hâm mộ của họ. Việc bức ảnh của tôi được người hâm mộ chọn là bức ảnh yêu thích nhất mùa giải là một vinh dự tuyệt vời.”

Ảnh chụp lễ ăn mừng của Trump do Carl Recine thực hiện (400mm, 1/2500 giây, ISO 200)

“Tôi đã may mắn được chụp ảnh rất nhiều lễ trao cúp, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có dịp nào vượt qua được khoảnh khắc này. Thông thường, các buổi lễ đó diễn ra theo một khuôn mẫu nhất định và bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi có thêm Tổng thống Trump vào, bạn phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Chelsea vừa đăng quang chức vô địch Club World Cup và Tổng thống Trump đáng lẽ phải bước xuống sân khấu sau khi trao cúp cho đội trưởng Reece James. Thay vào đó, ông đứng ngay cạnh James, đứng một cách tự hào, ngay giữa nhóm cầu thủ Chelsea như thể ông vừa thi đấu trong trận chung kết. Rồi ánh sáng chiếu vào Trump và chiếc cúp một cách hoàn hảo, tạo nên một trong những khoảnh khắc mà tin tức và thể thao giao thoa trong cùng một bức ảnh.”

Ảnh ghép Alcaraz của Rachel Bach (70-200mm, 1/5000 giây, f/4, ISO 640)

“Tôi đã tạo ra bức ảnh ghép này về Carlos Alcaraz bằng cách chụp hơn 1.500 bức ảnh từ một vị trí bên trong mái che của sân vận động Rod Laver Arena Và tôi thích cách bạn có thể khám phá ra những điều khác nhau khi nhìn vào bức ảnh ghép này, tùy thuộc vào điểm bạn tập trung vào.”

Khoảnh khắc quyết tâm ghi bàn trước vạch khung thành của Hannah McKay (35mm, 1/100 giây, f/4, ISO 5000)

“Bạn phải đặt máy quay từ xa phía sau khung thành, vì vậy thông thường bạn sẽ thấy khung thành ở phía trước các cầu thủ, nhưng vào năm 2024, tôi đã mua một chiếc máy quay Sony RX02 mới rất nhỏ – kích thước bằng một chiếc GoPro – và nó tạo cảm giác như được đặt bên trong khung thành. Tôi đã sử dụng nó trong vài tháng mà không có kết quả khả quan nào và tôi bắt đầu cảm thấy rất thất vọng, vì vậy tôi đã rất vui mừng khi chụp được bức ảnh Gabriel Martinelli ghi bàn cho Arsenal và Emi Martínez nằm trên sân. Thủ môn của Villa đứng rất gần máy quay, điều đó làm tăng thêm hiệu quả. Bức ảnh đã nhận được phản hồi rất tích cực khi tôi đăng lên Instagram. Tôi nghĩ mọi người thích nó vì đó là một góc quay mới và một khoảnh khắc kịch tính. Thêm nữa, tôi nghĩ ảnh chụp từ xa thường trông đẹp hơn vào ban đêm với ánh đèn và màu sắc.”

Ảnh chụp cú nhảy sào chóng mặt của Alex Plavevski (32mm, 1/2500 giây, f/4, ISO 4000)“Chúng ta đều biết rằng Armand 'Mondo' Duplantis sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới tại giải vô địch thế giới ở Tokyo, vì vậy tôi muốn tạo ra một điều gì đó khác biệt, để bức ảnh này nổi bật hơn so với những góc chụp thông thường trong các cuộc thi nhảy sào. Ánh đèn pha phía sau anh ấy trông như những vì sao và dường như anh ấy đang cố gắng với tới chúng. Sau đó, tôi nhớ đến bộ lọc sao cũ mà tôi đã mang theo trong túi máy ảnh nhiều năm mà không dùng đến. Nó làm cho ánh đèn pha trông lấp lánh hơn. Tôi quyết định thử và khi kiểm tra kết quả trên màn hình máy ảnh, nó trông đúng như tôi mong đợi.”

Tam giác tennis của Julian Finney (200mm, 1/1000 giây, f/3.2, ISO 100)

“Giải Madrid Open là một giải đấu độc đáo với ba sân chính nằm bên trong Caja Mágica, hay còn gọi là 'Hộp Ma thuật'. Mái che di chuyển theo ánh sáng mặt trời và tạo ra những bóng đổ sắc nét trên sân vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tôi đã phát hiện ra một khu vực mà tôi có thể chụp ảnh từ phía sau để tạo thêm bóng đổ và tôi tự nghĩ: 'Mình có thể bố cục hình người chơi bên trong một hình tam giác.' Sau đó, chỉ cần chờ đợi diễn biến ở khu vực sân mà người chơi hiện lên dưới dạng bóng đen. Tôi thấy rất bổ ích khi khám phá ra một phong cách hình ảnh mới, điều mà các nhiếp ảnh gia khác sẽ cố gắng sao chép hàng năm.”

Ảnh chụp Mo Salah bởi Carl Recine (24mm, 1/6400 giây, ISO 3200)

“Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Liverpool nhận ra họ đã giành được chức vô địch giải đấu lần thứ 20, sân Anfield bùng nổ trong sự nhẹ nhõm và ăn mừng. Các cầu thủ tràn về phía khán đài Kop, ôm chầm lấy đồng đội, nhân viên và các cậu bé nhặt bóng. Tôi luôn dõi theo Mo Salah vì anh ấy là linh hồn của Liverpool và đó là mùa giải của riêng anh ấy. Sau vài phút ăn mừng hỗn loạn, anh ấy tiến về phía người hâm mộ, lấy điện thoại và tái hiện lại màn ăn mừng mà anh ấy đã thực hiện trước đó trong trận đấu sau khi ghi bàn. Tôi may mắn có mặt đúng lúc đúng chỗ, nhưng cài đặt máy ảnh của tôi bị lỗi và tôi chỉ kịp điều chỉnh tốc độ màn trập, vì vậy tôi đã suýt nữa bỏ lỡ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài không quá hai giây, nhưng nụ cười của Salah và cảm xúc chân thành của người hâm mộ phía sau anh ấy trên khán đài Kop đã thể hiện mối liên hệ giữa cầu thủ và người hâm mộ. Đó là bức ảnh yêu thích nhất của tôi trong mùa giải.”

HỒ VIỆT