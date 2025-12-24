Hành trình của vàng mười

Màn ngược dòng kinh điển của U22 Việt Nam trong trận chung kết đã chiếm trọn mọi góc nhìn vì vẻ đẹp hoành tráng của nó, nhưng đó không phải là câu chuyện duy nhất về bóng đá của kỳ SEA Games 33. Hay nói đúng hơn, nhìn lại cả năm 2025, có lẽ chưa bao giờ mà những người yêu bóng đá Việt Nam lại được sống trong cảm giác bối rối vì các thành tựu liên tiếp của bóng đá nước nhà.

Cũng dễ hiểu thôi, hãy lấy từ futsal nữ, nơi mà lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có HCV ở SEA Games. Ở đó, chúng ta có Trần Thị Thùy Trang, đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024, nhưng ở tuổi 37, cô là thủ lĩnh, là “linh hồn” của đội tuyển futsal nữ. Chiến thắng ở SEA Games 33 mở ra cho futsal nữ Việt Nam một chương mới, nhưng cũng là thời điểm khép lại ngọt ngào cho sự nghiệp của “dị nhân” Trần Thị Thùy Trang.

Trần Thị Thùy Trang trở thành nữ cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành HCV ở SEA Games trên cả sân cỏ lẫn sân futsal. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong dòng chảy lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam, chưa bao giờ người ta thấy một cầu thủ nào sở hữu sự bền bỉ và đa năng đến kinh ngạc như Thùy Trang. Cô không chỉ là “chìa khóa” nơi tuyến giữa giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thống trị khu vực với 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp (2017, 2019, 2022, 2023), mà còn là tượng đài cho một kỷ nguyên của futsal nữ.

Với futsal, Thùy Trang chính là lứa cầu thủ đầu tiên của đội tuyển quốc gia cách đây 14 năm, ở giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên. Rồi cô chuyển sang chơi bóng đá sân cỏ, giành mọi danh hiệu có thể từ cấp CLB đến đội tuyển. Mới hồi tháng 10, cô còn cùng CLB TPHCM giành quyền vào tứ kết AFC Champions League, thế mà bây giờ, lại kịp hoàn thành cú đúp vô địch Đông Nam Á (2024) lẫn SEA Games ở môn futsal.

Không dưới 5 lần, FIFA phải nhắc đến tên Trần Thị Thùy Trang, một cầu thủ đặc biệt của bóng đá nữ thế giới. Với truyền thông Việt Nam, có lẽ giờ là lúc khó khăn nhất khi không biết sẽ liệt kê thành tích của Trần Thị Thùy Trang theo thứ tự nào để tôn vinh. Hãy nhớ là trong năm 2025, trên sân cỏ cô đã có hạng 3 cúp các CLB nữ châu Á, Vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2025, Vô địch cúp quốc gia nữ 2025.

Trần Thị Thùy Trang trở thành nữ cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành HCV ở SEA Games trên cả sân cỏ lẫn sân futsal. Ảnh: Dũng Phương

Nhưng vượt hơn tất cả, đó là hành trình đẹp đến lộng lẫy của chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam. Trần Thị Thùy Trang không chỉ là ứng viên sáng giá của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025, mà cô là nguồn cảm hứng để giới truyền thông trong nước đề xuất những nhà tổ chức bổ sung thêm hạng mục Quả bóng vàng futsal nữ. Điều đó cũng hệt như tại SEA Games 2001, sau chiếc HCV lịch sử của bóng đá nữ, thì hạng mục tôn vinh những cô gái đá bóng cũng ra đời để ghi nhận nỗ lực và khao khát theo đuổi đam mê của những người như Trần Thị Thùy Trang.

Chính những câu chuyện về futsal nữ, về Trần Thị Thùy Trang đã làm cho bóng đá Việt Nam năm 2025 trở nên giàu cảm xúc, sinh động, tràn đầy năng lượng của một nền bóng đá luôn muốn vươn cao, bay xa.

ĐĂNG LINH