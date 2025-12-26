Thể thao thế giới 2025: Khi chiến thắng đến muộn – và đẹp đến nao lòng

Năm 2025 khép lại như một khúc ca của những người chờ đợi. Trên khắp thế giới thể thao, những tập thể và cá nhân đã bước qua thập kỷ – thậm chí nửa thế kỷ – khát khao vinh quang để cuối cùng được nếm vị ngọt chiến thắng. Từ Wembley đến Augusta, từ Munich đến Navi Mumbai, người hâm mộ chứng kiến một chuỗi “cái kết muộn” – nhưng mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều xứng đáng. Đó là sự chấm dứt của những lời nguyền, của những thập kỷ "hữu danh vô thực" và của những nỗi đau âm ỉ truyền qua nhiều thế hệ.

Dưới đây là những góc nhìn đầy xúc cảm từ những người hâm mộ đã sống trọn khoảnh khắc đội bóng của họ bước lên đỉnh vinh quang sau một quãng đời chờ đợi.

Newcastle United – 56 năm chờ đợi để được khóc cùng nhau

Ngày 16-3-2025, Newcastle đánh bại Liverpool 2-1 tại Wembley để nâng cao chiếc cúp liên đoàn. Với David Holmes, một người thuộc thế hệ Baby Boomer, chiến thắng này là sự giải thoát cho 70 năm mơ mộng. Ông đã trải qua những thất bại cay đắng năm 1974, 1976, 1998 và 1999. "Bảy mươi năm đau khổ không bao giờ ngăn được tôi mơ ước", ông nói.

Nhưng với con trai ông, Richard, khoảnh khắc đó còn lớn lao hơn cả một danh hiệu. Sinh ra vào cuối những năm 70, Richard đã quá quen với những "bình minh giả tạo" và sự tuyệt vọng dưới thời chủ tịch Mike Ashley. "Tôi từng từ bỏ ý định được ôm cha mình khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Wembley. Nhưng HLV Eddie Howe đã thay đổi kịch bản. Được ở đó, trên khán đài cùng cha, tận hưởng chiến thắng trước Liverpool... điều đó có nghĩa là cả thế giới đối với tôi."

Hai cha con CĐV Newcastle

Tottenham Hotspur: Giọt nước mắt muộn màng tại Bilbao

Ngày 21-5-2025, Spurs chấm dứt 17 năm khô hạn danh hiệu bằng chức vô địch Europa League sau khi đánh bại Man Utd 1-0. Rob Davies (ảnh), một cổ động viên trung thành, đã phải đeo tai nghe chống ồn ở những giây cuối cùng để cố gắng "tiêu hóa" khoảnh khắc lịch sử.

"Khi trọng tài thổi còi, mọi thứ vẫn cảm thấy không thật. Có lẽ tôi đã vắt kiệt từng giọt năng lượng cuối cùng trong não rồi", Rob chia sẻ. Phải đến tận ngày hôm sau, khi xem lại video phản ứng của người hâm mộ và thấy đứa con mới biết đi của mình hát "Chúng ta đã thắng ở Bilbao", những giọt nước mắt hạnh phúc mới thực sự tuôn rơi. Với các fan Spurs, chiếc cúp này là báu vật mà họ sẽ mang theo đến suốt cuộc đời, bất kể hiện tại đội bóng có đang trồi sụt ra sao.

Crystal Palace – 120 năm và một giấc mơ FA Cup hóa thật

120 năm lịch sử và cuối cùng, ngày 175-2025, Crystal Palace đã có danh hiệu lớn đầu tiên: FA Cup. Chiến thắng 1-0 trước "gã khổng lồ" Man City đã biến Brixton thành một lễ hội thực sự.

Jo Harman-McGowan, một fan suốt đời của đội bóng Nam London, miêu tả cảm giác “đẹp đến nghẹt thở”: "Eberechi Eze vô-lê tung lưới, Henderson cản phá phạt đền – chúng tôi đã sống qua mọi cung bậc cảm xúc. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng ngàn người bật khóc. Những cụ già tưởng chẳng bao giờ thấy ngày này, những đứa trẻ chưa hiểu rằng mình may mắn ra sao. Đi bộ về nhà qua Brixton với chiếc khăn Palace trên cổ, tôi nhận được sự chào đón như một đội quân danh dự. Chiến thắng sẽ không bao giờ có cảm giác tuyệt vời hơn thế này nữa".

Paris Saint-Germain: Sự giải thoát tại Munich

39 năm kể từ lần đầu tham dự và 14 năm dưới kỷ nguyên của qũy đầu tư Qatar, PSG cuối cùng đã chạm tay vào Champions League sau khi hủy diệt Inter 5-0. Với Renan Lesaffre, cổ động viên kỳ cựu, đó là cảm giác của “niềm vui pha lẫn giải thoát”: "Chúng tôi đã có những kịch bản điên rồ trong 10 năm qua, nơi mọi người cười nhạo chúng tôi. Tôi vẫn nghi ngờ cho đến tận bàn thắng thứ tư." Chiến thắng tại Allianz Arena tràn ngập nắng vàng là sự bù đắp hoàn hảo cho thất bại đau đớn trong sân vận động trống vắng vì Covid năm 2020.

Rory McIlroy: Giấc mơ xanh tại Augusta

Không chỉ bóng đá, thế giới golf cũng chứng kiến một cuộc chờ đợi kinh điển kết thúc. Ngày 13-4-2025, Rory McIlroy giành The Masters sau 16 năm ra mắt golf nhà nghề. Tại quê nhà Holywood, Bắc Ireland, chiến thắng của anh đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Ciarán Lavery, chuyên gia tại câu lạc bộ golf của Rory, chia sẻ: "Chúng tôi đã quá tải đơn đăng ký hội viên nhí. Thậm chí có một ông bố gọi điện đăng ký cho con trai... dù cậu bé mới 2 tuổi. Rory là hiện thân của sức mạnh tinh thần, và giờ đây anh ấy là biểu tượng 'Box Office' của cả Bắc Ireland."

Ấn Độ – Khi những người phụ nữ làm cả quốc gia rơi lệ

Trận chung kết World Cup trên sân nhà ngày 2-11 là canh bạc lớn nhất lịch sử cricket nữ Ấn Độ. Giữa áp lực nghẹt thở và những cơn mưa nặng hạt tại Mumbai, các cô gái áo xanh đã đánh bại Nam Phi để lên ngôi sau 47 năm chờ đợi. Giữa khán đài đầy tiếng hát và trống, nhóm cổ động viên “Bucket Hat Cult” do Radha Lath Gupta dẫn đầu nhảy múa suốt 10 giờ. Khi Harmanpreet Kaur bắt quả bóng quyết định, “chúng tôi òa khóc,” Radha kể. “Không chỉ vì chiến thắng, mà vì biết rằng từ nay, phụ nữ sẽ không còn bị xem là ‘phần phụ’ của cricket Ấn Độ.”

2025 là năm nhắc nhở chúng ta rằng: Chờ đợi càng lâu, hương vị chiến thắng càng đậm đà. Cho dù đó là 17 năm, 56 năm hay 120 năm, những giọt nước mắt hạnh phúc của những người hâm mộ này là minh chứng rõ nhất cho việc tại sao chúng ta lại yêu thể thao đến thế.

LONG KHANG