Khi đẳng cấp thể hiện đúng lúc

Chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận khai mạc vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trên truyền thông châu lục. Đáng chú ý nhất là bài đăng trên trang chủ của AFC Asian Cup: “Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam”, cùng những biểu tượng vỗ tay. Cách so sánh ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khắp khu vực.

Ví von ấy đến từ khả năng tận dụng các tình huống cố định, thứ vũ khí từng làm nên thương hiệu của Arsenal trong thời gian gần đây. Bàn mở tỷ số của Đình Bắc trên chấm phạt đền và pha lập công từ phạt góc của Hiểu Minh đã phản ánh rõ nét khả năng “trừng phạt” đối thủ từ những chi tiết nhỏ nhất của đội bóng áo đỏ. Trong trận đấu gần nhất, chung kết SEA Games 33, các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng ghi 2 bàn ở các tình huống tương tự.

Nhìn rộng hơn, tính từ tháng 7-2025 đến nay, U23 Việt Nam đã ghi tổng cộng 8 bàn từ phạt góc ở 4 giải đấu chính thức gần nhất, tức là chiếm đến 1/3 trong tổng số 23 bàn đã ghi vào lưới các đối thủ khác nhau. Riêng trung vệ Hiểu Minh có 4 bàn từ phạt góc. Các con số này cho thấy quá trình chuẩn bị có tính hệ thống của U23 Việt Nam đã đạt hiệu quả. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm cầu thủ U22, U23 này đã chơi gần 30 trận quốc tế bao gồm 2 giải giao hữu tại Trung Quốc, Qatar và những sự kiện chính thức là vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á, SEA Games…

Trước giải, AFC từng đánh giá “U23 Việt Nam là đội bóng có bản sắc rõ nét, giàu kinh nghiệm và không dễ bị khuất phục”. Trong trận đấu với U23 Jordan, đội bóng có 3 tuyển thủ quốc gia, những người đã giành vé dự World Cup 2026, chiến thắng của U23 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng về mặt tỷ số, mà còn đặc biệt đáng chú ý ở những thông số chuyên môn: chỉ tung ra 13 cú sút, nhưng có tới 7 lần bóng đi trúng đích.

Trong khi đó, U23 Jordan sút đến 21 lần, song chỉ 3 lần khiến khung thành của Trung Kiên thực sự bị đặt vào tình trạng báo động. U23 Việt Nam có 8 quả phạt góc, ít hơn U23 Jordan một quả, nhưng lại chuyển hóa thành 2 bàn thắng. Với tỷ lệ cầm bóng là 48%, đáng chú ý là cách mà hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam xử lý các tình huống bị đối thủ pressing. Không còn những tình huống phá bóng vội vã, những hậu vệ U23 Việt Nam luôn tìm cách phối hợp, kể cả chấp nhận rủi ro mất bóng.

Những khác biệt về chuyên môn ấy là dấu ấn khác biệt của HLV Kim Sang-sik so với những người tiền nhiệm nổi tiếng hơn. Ông không chỉ huấn luyện một đội bóng biết chạy, mà huấn luyện một đội biết nghỉ, biết khi nào nên giảm nhịp, khi nào cần chuyển trạng thái. Sự tiết chế năng lượng giúp U23 Việt Nam duy trì cường độ suốt 90 phút mà không đuối sức. Đó là thứ năng lực chuyên môn mà bóng đá Việt Nam nhiều năm thiếu vắng: năng lực kiểm soát trận đấu bằng chiến thuật chứ không bằng cảm xúc.

ĐĂNG LINH