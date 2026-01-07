Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi trong trận ra quân ở vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan vào tối 6-1.

Chiến thắng của các nhà đương kim vô địch U23 Đông Nam Á trước U23 Jordan hội đủ những yếu tố kỷ luật đấu pháp, tinh thần và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Đây có thể xem là cú sốc đầu tiên xuất hiện ở sân chơi trẻ châu Á, khi U23 Jordan được nhận định là giàu tham vọng và có lực lượng trội hơn so với các học trò của HLV Kim Sang-sik.

Hiểu Minh (4), tác giả bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam. ẢNH: TED TRẦN

Diễn biến của 90 phút tranh tài cho thấy các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị rất tốt cho giải đấu lần này. U23 Việt Nam tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công chủ động đã gây bất ngờ cho các cầu thủ U23 Jordan, buộc đội bóng thuộc khu vực Tây Á có phần vất vả trong việc tổ chức phòng ngự. Lối chơi tấn công nhanh, đa dạng của U23 Việt Nam khiến hàng thủ đối phương lúng túng, và ngay ở phút 11, U23 Việt Nam có cơ hội mở tỷ số trận đấu khi hậu vệ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Quả bóng bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà từ chấm 11m.

Tầm bao quát cùng khả năng điều tiết thế trận tốt của Văn Khang đã tạo nên cầu nối an toàn giữa hàng phòng ngự và triển khai các tình huống phản công. Phút 41, cũng từ pha đá phạt góc của Văn Khang từ biên phải, Hiểu Minh ập nhanh vào như cơn lốc dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. U23 Jordan buộc phải đẩy cao đội hình tấn công từ đầu hiệp 2 nhưng cũng là thời điểm hệ thống phòng ngự U23 Việt Nam tổ chức bọc lót chặt chẽ, không tạo nhiều cơ hội cho đối phương tiếp cận.

Thắng thuyết phục 2-0, U23 Việt Nam đã có màn chào sân tại vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 hoàn hảo. Ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan.

QUỐC CƯỜNG