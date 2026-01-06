U23 Việt Nam - U23 Jordan 2-0: Khởi đầu ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Các tuyển thủ U23 Việt Nam mở đầu năm 2026 cho bóng đá nước nhà bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân bảng A thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tiền đạo Đình Bắc ghi bàn mở điểm cho U23 Việt Nam

Tiếp đà hưng phấn sau chuỗi thành công của năm 2025, U23 Việt Nam tự tin đến Saudi Arabia để bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trận ra quân gặp U23 Jordan, HLV Kim Sang-sik tạo bất ngờ ngay từ đội hình xuất phát. Thay vì lựa chọn Lê Viktor hay một cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, ông quyết định trao cơ hội cho Lê Phát, gương mặt mới 18 tuổi, thậm chí suýt bị gạch tên nếu Bùi Vĩ Hào không gặp chấn thương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam được chỉ đạo dâng cao đội hình, chủ động chơi tấn công với ý đồ “đánh phủ đầu” đối thủ. Chỉ trong 9 phút đầu, Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc liên tiếp tung ra những cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ môn Abdel Rahman Al Talalga phải trổ tài cứu thua.

Số ít người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân

Phút 10, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi trọng tài Choi Hyun-jai tham khảo VAR và xác định Mohammad Taha để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả tạt của Nguyễn Đình Bắc. Chính Đình Bắc thực hiện thành công cú sút 11 m, ghi bàn mở tỷ số và trở thành cầu thủ đầu tiên lập công tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu hưng phấn hơn. Tuy nhiên, đội bóng cũng có những thời điểm chơi thiếu chắc chắn khi Minh Phúc và Nguyễn Thái Sơn lần lượt phải nhận thẻ vàng ở giữa hiệp một.

Cặp trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức ăn mừng bàn thắng thứ 2

Đến phút 41, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt. Từ quả đá phạt của Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh chọn vị trí khôn ngoan và đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Jordan.

Trong suốt hiệp một, Jordan chỉ tạo được một tình huống thực sự nguy hiểm ở phút 45+2, khi Qashi sút phạt đưa bóng vượt qua hàng rào nhưng lại trúng xà ngang, trong lúc thủ môn Trung Kiên đã đứng nhìn.

Sang hiệp hai, U23 Jordan đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn rút ngắn cách biệt, song chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ nét. Giữa hiệp, Mahmoud nhận bóng bên cánh phải rồi dứt điểm chìm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc. Không lâu sau, Oleh tận dụng sai lầm của Thái Sơn để tung cú sút, song bóng lại bay vọt xà.

U23 Việt Nam khởi đầu thuyết phục tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Càng về cuối trận, Jordan càng gia tăng sức ép. Dù vậy, thủ môn Trung Kiên cùng hàng phòng ngự U23 Việt Nam thi đấu tập trung, hóa giải hầu hết các pha tấn công của đối thủ.

Chung cuộc, U23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Kim Sang-sik mở rộng cơ hội vào vòng tứ kết. Ở lượt trận thứ hai sau đó ba ngày, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan.

HỮU THÀNH