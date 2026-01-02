Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện: Vinh dự khi là VĐV tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam

Nam tuyển thủ của thể thao TPHCM và đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết đã đón nhận kết quả là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 với tâm trạng hạnh phúc nhất.

Đặng Ngọc Xuân Thiện đã có năm 2025 thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong kết quả công bố Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025, Đặng Ngọc Xuân Thiện đã có tên và xếp vị trí thứ 8 trong 10 gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Tuyển thủ đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam hồ hởi chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình được kết quả này. Khi tôi được Ban huấn luyện và một số phóng viên, nhà báo chia sẻ thông tin kết quả bầu chọn, mình mới tin đó là sự thật”.

Nhà vô địch nội dung ngựa quay SEA Games 33-2025 đón kết quả là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 với tâm trạng thoải mái nhất. Xuân Thiện hiểu rằng từng kết quả mình đạt được trong thi đấu hay tại các cuộc bầu chọn luôn được ghi nhận từ thành tích chuyên môn thực tế.

Nam tuyển thủ vẫn tin rằng kết quả bầu chọn năm nay là may mắn dành cho bản thân bởi nhiều đồng nghiệp trong những môn thể thao khác tại Việt Nam cũng đã nỗ lực đạt kết quả thành tích đáng ghi nhận năm qua. “Với tôi, tất cả mọi người luôn nỗ lực tập luyện thi đấu để quyết tâm giành kết quả tốt nhất và VĐV chúng tôi luôn hạnh phúc với kết quả mình đạt được”, Đặng Ngọc Xuân Thiện nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Đặng Ngọc Xuân Thiện được bầu vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc. Tuyển thủ đánh giá đây là vinh dự cho bản thân và là sự tự hào của đội tuyển TDDC Việt Nam. Lần gần nhất đội TDDC Việt Nam có tuyển thủ góp mặt danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc, trước Đặng Ngọc Xuân Thiện, là Nguyễn Văn Khánh Phong ở Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023.

Trao đổi về chuyên môn, Đặng Ngọc Xuân Thiện thấy rằng kết quả giúp mình thêm sự tự tin ở năm 2025 là tấm HCV tại giải World Challenge Cup 2025 tại Bulgaria. Đó là HCV mà đội TDDC Việt Nam đã chờ đợi hơn 7 năm mới có lại trên giải đấu này. Trước đó, chúng ta từng giành ngôi vô địch trong một số nội dung ở World Challenge Cup của TDDC thế giới (FIG), tuy nhiên, Đặng Ngọc Xuân Thiện là người mang về thành tích đáng nhớ cho TDDC Việt Nam.

Nối tiếp kết quả đó, nam tuyển thủ còn đạt HCV tại SEA Games 33-2025, HCĐ giải vô địch châu Á 2025. “Mỗi kết quả đều rất giá trị với tôi. Tôi vẫn đang hướng đến hoàn thiện hơn để có thể chinh phục các giải đấu quan trọng, đặc biệt là ASIAD 20 trong năm nay ở Nhật Bản”, Đặng Ngọc Xuân Thiện nói thêm.

Bắt đầu làm quen với môn TDDC từ khi 7 tuổi, Đặng Ngọc Xuân Thiện được đánh giá là 1 trong những gương mặt phát triển tốt mà thể thao TPHCM sở hữu ở môn TDDC đầy đặc thù. Trải qua quá trình tập luyện, thi đấu, Xuân Thiện cho biết ánh hào quang trên bục nhận huy chương là một phần nhỏ mà người hâm mộ thấy ở mỗi VĐV TDDC. Để có kết quả đó, họ phải khổ luyện chuyên môn từng ngày cũng như đối mặt với không ít chấn thương có thể làm mất đi sự nghiệp thể thao. Dẫu thế, khi đã toàn tâm vào TDDC, ít người bỏ cuộc dù biết đây là môn thể thao khắc nghiệt.

Người thân đã cổ vũ Xuân Thiện tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2018, Đặng Ngọc Xuân Thiện được hướng chuyên môn tập trung chuyên biệt vào đơn môn ngựa vòng. Từ đó tới nay, tuyển thủ hoàn thiện mình bằng những kỹ thuật khó nhất để có thể chinh phục đấu trường quốc tế. Đánh giá về Xuân Thiện, HLV Trương Minh Sang của đội tuyển TDDC Việt Nam tin rằng tuyển thủ có những cơ hội thành công phía trước và độ khó ở bài kỹ thuật ngựa vòng mà Xuân Thiện thực hiện đang tương đương bài thi của những tuyển thủ hàng đầu châu Á và thế giới.

Năm ngoái, Xuân Thiện được thử sức tại giải TDDC thế giới 2025 nhưng chưa đạt kết quả cao nhất tuy nhiên tuyển thủ rút ra nhiều kinh nghiệm để cải thiện chuyên môn.

Tại kỳ ASIAD 19 đã thi đấu ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đặng Ngọc Xuân Thiện đứng hạng 5 chung kết bài ngựa vòng đơn môn nam. “Kỳ ASIAD 19 đã giúp tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm. Tôi rất tin tưởng mình sẽ có sự trở lại hiệu quả hơn ở ASIAD 20 năm nay”, nam tuyển thủ bày tỏ.

MINH CHIẾN