Công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Tấn Sang: Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2026

Nam võ sĩ của thể thao TPHCM và tuyển pencak silat Việt Nam vinh dự được tuyên dương là Công dân trẻ tiểu biểu TPHCM năm 2025 đồng thời tuyển thủ cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới thành tích tốt hơn.

Tuyển thủ pencak silat Nguyễn Tấn Sang giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nở nụ cười sau khi được góp mặt buổi tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 vào ngày 1-1 vừa qua, trong cuộc trò chuyện ngắn, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ rằng đây là vinh dự cho bản thân đồng thời là niềm tự hào với những HLV, VĐV thể thao của thành phố.

Năm 2025 đã khép lại với Nguyễn Tấn Sang bằng nhiều thành tích được ghi nhận. Trên sàn đấu tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, Tấn Sang tiếp tục giành ngôi vô địch hạng cân 80kg. Lúc đó, tuyển thủ của đội pencak silat Việt Nam vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan, giành tấm HCV đầy kịch tính. Còn nhớ ở Thái Lan khi đó, Tấn Sang đã chia sẻ ngay sau khi rời sàn đấu: “Tôi đã bị đối thủ ra đòn phạm luật khiến mình bị đau đầu gối. Tưởng như tôi không thể đứng vững để thi đấu nhưng trước sự cổ vũ và động viên của Ban huấn luyện cùng mọi người chỉ vào lá quốc kỳ trên áo đấu rằng tôi không thể thua cuộc. Tôi đã lên tinh thần rất cao, hoàn thành trận chung kết”. Đó là khoảnh khắc rất xúc động mà sau đó Tấn Sang đã khóc khi trải lòng trước kết quả thi đấu mà mình nỗ lực giành được.

Ngoài thành tích trên, nam võ sĩ người TPHCM đã có ngôi vô địch tại giải pencak silat 2025 tổ chức ở Việt Nam cùng năm ngoái.

“Tôi không biết nói gì vì mình đã nỗ lực để chuẩn bị chuyên môn hoàn thiện hơn ở năm 2025 và năm 2026. Mỗi kết quả là một sự trưởng thành của mình nhưng đây cũng là sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo đối với môn pencak silat của chúng tôi”, tuyển thủ Nguyễn Tấn Sang nói thêm

Trước khi trở thành 1 trong 12 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025, Nguyễn Tấn Sang đã được nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức năm ngoái. Đây là giải thưởng tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần, sống có ích vì cộng đồng. Ngoài ra, nam tuyển thủ này còn nhận 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (từ thành tích vô địch thế giới 2024) và 1 Huân chương lao động hạng Nhì (từ thành tích vô địch châu Á 2025). Võ sĩ người TPHCM cho rằng mình đã may mắn nhận được các giải thưởng ghi dấu kết quả cá nhân và đây là động lực rất hiệu quả giúp tinh thần luôn tự tin chuẩn bị chuyên môn tiếp tục hướng tới những nhiệm vụ cao nhất phía trước.

Năm 2025 khép lại và năm 2026 bắt đầu là hành trình mới giúp Nguyễn Tấn Sang cùng các đồng đội tuyển pencak silat Việt Nam sẽ nỗ lực tiếp tục chuẩn bị vào tập luyện, thi đấu. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, các nhiệm vụ gồm giải vô địch châu Á 2026, Cúp thế giới 2026 và giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ là những trọng tâm dành cho tuyển pencak silat Việt Nam. Năm ngoái, Nguyễn Tấn Sang giành HCV tại giải vô địch châu Á vì thế nam võ sĩ đặt ra quyết tâm giữ vững thành quả của mình trong giải đấu dự kiến tổ chức năm nay ở Ấn Độ.

Dẫu thế, Nguyễn Tấn Sang còn nhiệm vụ quan trọng không kém các mục tiêu của đội tuyển pencak silat Việt Nam là đạt kết quả tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuyển thủ chia sẻ: “Đại hội thể thao toàn quốc luôn là giải đấu được mọi võ sĩ quan tâm và tập trung giành kết quả tốt nhất. Tôi sẽ chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng thi đấu, mang kết quả cao nhất về cho thể thao TPHCM trong năm nay. Năm 2026 sẽ tiếp tục bận rộn với tôi cùng các đồng đội”.

MINH CHIẾN