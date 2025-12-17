Khoảnh khắc Nguyễn Tấn Sang giành chiến thắng tại SEA Games 33

Nam tuyển thủ của đội tuyển pencak silat Việt Nam đã giành chiến thắng trước đối thủ chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết hạng cân 80kg nam.

HLV Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng cậu học trò sau khi giành ngôi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dù bị đau trong tình huống tấn công phạm lỗi của đối phương, tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang vẫn kịp hoàn thành chiến thắng ở trận chung kết.

Rất đông phóng viên và đồng đội đã hỏi thăm, động viên võ sĩ ngay sau trận chung kết. Nam tuyển thủ khẳng định dù mình bị đau nhưng quyết tâm không để thua trận. Sau trận chung kết, võ sĩ người Thái Lan đã tới bắt tay, chúc mừng và hỏi thăm Tấn Sang. Họ cùng nở nụ cười chúc nhau sức khỏe.

Phóng viên SGGP kịp ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của Tấn Sang tại trận chung kết:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)