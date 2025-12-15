SEA Games 33

Ảnh đẹp

2 xạ thủ Việt Nam nỗ lực ghi điểm tại chung kết đồng đội hỗn hợp 10m

SGGPO

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy chưa giành được tấm HCV bài bắn đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh có tấm HCB trong ngày tranh tài 15-12. Ảnh: DP
Tuy nhiên, Ban huấn luyện đánh giá các xạ thủ đã có sự nỗ lực của mình. Đầu năm nay, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã thi đấu cùng nhau ở nội dung và giành HCV tại Cúp châu Á 2025. Trong giải vô địch châu Á 2025, họ chưa có huy chương ở bài bắn này. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, các xạ thủ đã thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 được diễn ra tại Thái Lan.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh vẫn còn các nội dung quan trọng ở cự ly 25m súng ngắn. Do vậy họ sẽ tiếp tục tập trung để hoàn thành mục tiêu giành HCV đề ra.

Phóng viên SGGP kịp ghi lại hình ảnh Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy thi đấu chung kết bài bắn đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ tại SEA Games 33-2025:

IMG_1800.jpg
IMG_1796.jpg
IMG_1792.jpg
IMG_1797.jpg
IMG_1798.jpg
IMG_1799.jpg
MINH CHIẾN (Ảnh: DP)

Bắn súng SEA Games 33-2025 băn súng Việt Nam Trịnh Thu Vinh Phạm Quang Huy 10m súng ngắn hơi

