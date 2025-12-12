SEA Games 33

Ảnh đẹp

Nụ cười chiến thắng của xạ thủ Việt Nam

SGGPO

Hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang cùng nở nụ cười tươi khi giành tấm HCV đầu tiên cho mình tại SEA Games 33-2025.

Mộng Tuyền và Tâm Quang đã hoàn thành bài bắn xuất sắc để giành HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mộng Tuyền và Tâm Quang đã hoàn thành bài bắn xuất sắc để giành HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nụ cười nở trên gương mặt cả 2 xạ thủ sau chiến thắng quan trọng ở bài bắn 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ tại SEA Games 33-2025 vào buổi trưa ngày 12-12.

Từng xạ thủ cho rằng, điều quyết định làm nên chiến thắng là họ cởi bỏ được áp lực để giữ tinh thần tốt nhất. Dường như, điều đó đã được thấy trên gương mặt rạng ngời và những chia sẻ của Mộng Tuyền, Tâm Quang ngay trên trường bắn.

Phóng viên SGGP đã ghi lại những giây phút thi đấu hồi hộp của 2 xạ thủ để mang lại chiến thắng quý giá:

IMG_1376.JPG
IMG_1377.JPG
IMG_1380.JPG
IMG_1381.JPG
IMG_1382.JPG
IMG_1378.JPG
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

bắn súng Lê Thị Mộng Tuyền Nguyễn Tâm Quang bắn súng Việt Nam SEA Games 33-2025

