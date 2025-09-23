Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền tranh tài ở giải bắn súng vô địch quốc gia 2025

Các xạ thủ tập luyện kỹ lưỡng để vào thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Thành tích để định hình cho Đại hội toàn quốc 2025

Đại diện ban giám sát chuyên môn giải đấu chia sẻ: “Giải vô địch quốc gia năm nay quy tụ đầy đủ xạ thủ các nội dung dành cho súng ngắn, súng trường và đĩa bay tham dự. Nói một cách toàn diện, từng đơn vị cử VĐV tốt nhất tranh tài nhưng họ cũng xem xét thành tích từ giải để có sự chuẩn bị đối với Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026”.

136 xạ thủ nam và 120 xạ thủ nữ của 13 đơn vị cả nước bước vào thi đấu trên Trường bắn súng quốc gia. Mỗi xạ thủ đều có quyết tâm giành kết quả cao nhất. Với sự chuẩn bị chuyên môn, những đơn vị hàng đầu như TPHCM, Hà Nội, Quân đội hay Công an Nhân dân vẫn nhận dự báo sẽ chiếm thành tích ưu thế giải năm nay.

Sau đây 1 năm, tất cả bước vào thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tại TPHCM. Do vậy, các ban huấn luyện không muốn xạ thủ của mình sơ sảy mất huy chương tại giải vô địch quốc gia năm nay. “Thành tích vô địch quốc gia 2025 là kết quả quan trọng để từng xạ thủ có thêm sự tự tin chuẩn bị chuyên môn cho mình”, đại diện Liên đoàn bắn súng Việt Nam trao đổi.

Sẽ chọn gương mặt xuất sắc dự SEA Games 33-2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được giới chuyên môn xem xét kỹ về kết quả thi đấu giải năm nay. Ảnh: BSVN

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, thành tích của xạ thủ tại giải vô địch quốc gia là một trong những kết quả để xác định chuyên môn lựa chọn VĐV tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025.

2 xạ thủ Olympic hàng đầu của bắn súng Việt Nam là Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) và Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân) có tên trong danh sách thi đấu. Mỗi người đều tập trung vào nội dung sở trường để đạt kết quả như kỳ vọng. Họ đã tham dự giải vô địch châu Á 2025 và giải ISSF World Cup 2025 mới đây. Tuy vậy, thành tích thi đấu vô địch quốc gia vẫn có giá trị riêng bởi nó tác động trực tiếp đến kết quả của đơn vị chủ quản cũng như vị thế của từng xạ thủ trước khi được chọn tham dự SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thi đấu SEA Games 33-2025. Trong báo cáo trước lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam ở buổi làm việc trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) mới đây, HLV trưởng Nghiêm Việt Hùng cho biết toàn bộ xạ thủ quốc gia được trở lại đơn vị chủ quản thi đấu và sau giải, ban huấn luyện sẽ xác định gương mặt nòng cốt sang Thái Lan tranh tài.

Sau giải bắn súng vô địch quốc gia, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 (tại Thái Lan, tháng 10). Cuộc đấu được xác định là chương trình tiền SEA Games 33-2025. Chưa xạ thủ nào chắc chắn được tham dự giải đấu trên. Trước mắt, họ phải tập trung giành kết quả cao nhất ở giải vô địch quốc gia để đạt yêu cầu chuyên môn.

Giải bắn súng vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 21-9 tới 2-10. Ngày 22-9, lễ khai mạc giải đấu được tổ chức. Giải do Liên đoàn bắn súng Việt Nam phối hợp cùng Cục TDTT Việt Nam tổ chức. Trong kết quả mới nhất, bắn súng TPHCM các các tấm HCV của Nguyễn Minh Quang (compak sporting nam), đồng đội compak sporting nam, Trương Lâm Minh Nguyệt (compak sporting nữ, đồng đội compark sporting nữ. Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) giành HCĐ nội dung 10m súng trường hơi nữ. Xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) giành HCV 50m súng ngắn nam.

MINH CHIẾN