Đội tuyển bắn súng TPHCM giành 5 HCV đứng hạng nhì giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025

Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng TPHCM đã kết thúc giải đấu với vị trí hạng nhì chung cuộc từ những thành tích quan trọng.

Xạ thủ thi đấu tại giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: VŨ ANH

Ngày 6-9, giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025 đã kết thúc tranh tài với các nội dung cuối cùng trên trường bắn quốc gia.

Khép lại các nội dung, đội tuyển bắn súng TPHCM đứng hạng nhì toàn đoàn với thành tích 5 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Các kết quả HCV của đội tuyển bắn súng TPHCM là kết quả thi đấu của Lại Công Minh (10m súng ngắn hơi nam), Phan Công Minh (25m súng ngắn nam), Trần Khắc Đang (đĩa bay compak sporting nam), Trương Lâm Minh Nguyệt (đĩa bay compak sporting nữ), Phạm Thị Ngọc Châu (đĩa bay skeet nữ). Ngoài ra, xạ thủ TPHCM còn giành các tấm HCB trong nội dung 10m súng trường hơi nam, 10m súng trường hơi nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, đĩa bay compark sporting nam, đĩa bay compak sporting nữ, 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp, 10m súng hơi đồng đội hỗn hợp, đĩa bay skeet hỗn hợp đồng đội và đĩa bay trap hỗn hợp đồng đội.

Tại giải năm nay, đội Quân đội đã đứng nhất toàn đoàn với tổng kết quả 10 HCV, 10 HCB, 11 HCĐ trong khi hạng ba thuộc về đội Thanh Hóa với kết quả 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Sau giải này, xạ thủ toàn quốc sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải vô địch quốc gia 2025 sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22-9 tới 3-10. Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng quốc gia được ban huấn luyện cho phép trở lại đơn vị chủ quản thi đấu.

MINH CHIẾN