Các môn khác

Đội tuyển bắn súng TPHCM giành thêm HCV quan trọng tại giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025

SGGPO

Ngày thi đấu 4-9, đội tuyển bắn súng TPHCM giành thêm 1 HCV trong nội dung quan trọng tại giải đấu.

Các xạ thủ đang tranh tài tại giải. Ảnh: VŨ ANH
Các xạ thủ đang tranh tài tại giải. Ảnh: VŨ ANH

Trong ngày tranh tài 4-9 giải đấu tại Trường bắn súng Quốc gia, xạ thủ Phan Công Minh của TPHCM đã giành ngôi vô địch nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam. Ở kết quả thi đấu, Phan Công Minh đạt điểm số 569 để dẫn đầu chung cuộc và vượt qua xạ thủ Phạm Quang Huy, hạng nhì với 565 điểm.

Với tấm HCV này, đội tuyển bắn súng TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí hạng nhì tại giải khi đã có thành tích 5 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. Các xạ thủ của TPHCM vẫn tiếp tục thi đấu tới hết ngày 6-9 trước khi giải bế mạc. Năm nay, đội bắn súng TPHCM góp mặt 29 xạ thủ tham dự các nội dung dành cho nam, nữ đối với hệ vô địch và vô địch trẻ.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, đội Quân đội đang giữ vị trí số 1 với 8 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Ở kết quả mới nhất, đơn vị này giành thêm HCV nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ (xạ thủ Nguyễn Huyền Trang). Bất ngờ là việc đội bắn súng Hà Nội mới chỉ giành 2 HCV tới lúc này nên không đứng trong 3 vị trí dẫn đầu về thành tích.

Năm nay, giải quy tụ 186 xạ thủ của 12 đơn vị cả nước tham gia tranh tài. Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt đầy đủ tại giải để thi đấu theo yêu cầu thành tích do ban huấn luyện đề ra. Tính tới lúc này, giải đã có 3 kỷ lục quốc gia được phá theo các nội dung đã tranh tài.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng tay súng xuất sắc quốc gia 2025 bắn súng Việt Nam bắn súng TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn