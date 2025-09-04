Đội tuyển bắn súng TPHCM giành thêm HCV quan trọng tại giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025

Các xạ thủ đang tranh tài tại giải. Ảnh: VŨ ANH

Trong ngày tranh tài 4-9 giải đấu tại Trường bắn súng Quốc gia, xạ thủ Phan Công Minh của TPHCM đã giành ngôi vô địch nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam. Ở kết quả thi đấu, Phan Công Minh đạt điểm số 569 để dẫn đầu chung cuộc và vượt qua xạ thủ Phạm Quang Huy, hạng nhì với 565 điểm.

Với tấm HCV này, đội tuyển bắn súng TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí hạng nhì tại giải khi đã có thành tích 5 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. Các xạ thủ của TPHCM vẫn tiếp tục thi đấu tới hết ngày 6-9 trước khi giải bế mạc. Năm nay, đội bắn súng TPHCM góp mặt 29 xạ thủ tham dự các nội dung dành cho nam, nữ đối với hệ vô địch và vô địch trẻ.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, đội Quân đội đang giữ vị trí số 1 với 8 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Ở kết quả mới nhất, đơn vị này giành thêm HCV nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ (xạ thủ Nguyễn Huyền Trang). Bất ngờ là việc đội bắn súng Hà Nội mới chỉ giành 2 HCV tới lúc này nên không đứng trong 3 vị trí dẫn đầu về thành tích.

Năm nay, giải quy tụ 186 xạ thủ của 12 đơn vị cả nước tham gia tranh tài. Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt đầy đủ tại giải để thi đấu theo yêu cầu thành tích do ban huấn luyện đề ra. Tính tới lúc này, giải đã có 3 kỷ lục quốc gia được phá theo các nội dung đã tranh tài.

MINH CHIẾN