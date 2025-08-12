Đội tuyển TPHCM xếp hạng nhì tại giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia 2025

Các xạ thủ của TPHCM đã xếp hạng nhì tại giải bắn súng vô địch trẻ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Đà Nẵng.

Các xạ thủ trẻ đã thi đấu tại Đà Nẵng để giành kết quả tốt nhất. Ảnh: BSVN

Giải bắn súng vô địch trẻ quốc gia 2025 kết thúc sau những nội dung cuối cùng trên trường bắn thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên trẻ quốc gia (Đà Nẵng) ngày 10-8.

Kết thúc tranh tài, đội TPHCM đã đạt kết quả 14 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ để đứng hạng nhì toàn đoàn. Trong thành tích HCV của đội TPHCM, một số kết quả được chú ý như HCV 10m súng trường hơi nữ trẻ của Trần Hoàng Gia Bảo (247,8 điểm, phá kỷ lục trẻ quốc gia), HCV 25m súng ngắn thể thao nam trẻ của Bùi Hải Triều (576 điểm), HCV 10m súng ngắn hơi nữ trẻ của Lê Nguyễn Thanh Nhi (231,5 điểm), HCV 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam của Bùi Hải Triều (551 điểm), HCV 10m súng ngắn hơi nam trẻ của Võ Hoàng Chính Thuận (238 điểm, phá kỷ lục trẻ quốc gia), HCV 25m súng ngắn bắn nhanh nam của Bùi Hải Triều (525 điểm vòng loại, 14 điểm chung kết)…

“Giải vô địch trẻ quốc gia là nơi chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng nhất các gương mặt triển vọng của bắn súng Việt Nam. Giải năm nay có một số VĐV đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng chuyên môn và có khả năng phát triển ở tương lai”, phụ trách bộ môn bắn súng (Cục TDTT Việt Nam) – bà Vũ Anh Đào trao đổi.

Đứng nhất chung cuộc trên bảng tổng sắp là đội Quân đội với 17 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ. Vị trí thứ 3 là đội Hà Nội với 5 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ. Các đơn vị Công an Nhân dân, Hải Phòng ở vị trí tiếp theo. Năm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam dự kiến cử một số gương mặt trẻ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 tranh tài tại Thái Lan vào tháng 11.

MINH CHIẾN