Bắn súng Việt Nam giành HCB 25m súng ngắn đồng đội nam ở giải vô địch châu Á 2025

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành thêm 1 HCB để khép lại giải vô địch châu Á 2025 với kết quả khích lệ.

Xạ thủ Việt Nam giành HCB cuối cùng tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Ngày thi đấu cuối giải vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan, đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn nam. Trong bài bắn, xạ thủ Phạm Quang Huy đạt 576 điểm đứng hạng 6 về kết quả cá nhân. Xạ thủ Phan Công Minh đạt 575 điểm đứng hạng 7 trong khi Hà Minh Thành đạt 569 điểm đứng hạng 13.

Tính điểm đồng đội, đội Việt Nam đạt 1720 điểm xếp hạng nhì giành HCB. Vô địch nội dung đồng đội là đội Ấn Độ với 1733 điểm còn HCĐ là đội Iran với 1700 điểm.

Tấm HCB nội dung 25m súng ngắn nam cũng là huy chương cuối cùng của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025. Chúng ta đã tham dự 20 xạ thủ thi đấu các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và vô địch tại giải để đạt tổng thành tích 2 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam xếp hạng 6 toàn đoàn. Đã có 14 đội giành được huy chương ở giải năm nay, riêng đội Ấn Độ giữ vị trí số 1 với thành tích 50 HCV, 26 HCB, 23 HCĐ.

Tại giải vô địch châu Á 2025, nhóm xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy đã nỗ lực thi đấu. Trong đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành được 1 HCĐ cá nhân nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Ngày 30-8, các xạ thủ về nước để tiếp tục tham dự giải các tay súng xuất sắc quốc gia 2025 ở Hà Nội.

MINH CHIẾN