Xạ thủ Phạm Quang Huy và đồng đội giành thêm HCĐ giải vô địch châu Á 2025

Xạ thủ Phạm Quang Huy và đồng đội nhận HCĐ tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: BSVN

Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành thêm 1 HCĐ tại nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam tại giải vô địch châu Á 2025 đang thi đấu ở Kazakhstan. Tại bài bắn, chúng ta có Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Phan Công Minh, Trần Công Hiếu thi đấu.

Phạm Quang Huy thi đấu tại giải. Ảnh: BSVN

Sau các lượt thi đấu cá nhân, xạ thủ Phạm Quang Huy có kết quả tốt nhất là 563 điểm, đứng hạng 13. Xạ thủ Hà Minh Thành đứng hạng 16 (557 điểm) còn Phan Công Minh đứng hạng 18 (557 điểm), Trần Công Hiếu đứng hạng 20 (552 điểm). Tính kết quả đồng đội dành cho 3 xạ thủ thành tích cao nhất (Quang Huy, Minh Thành, Công Minh), chúng ta đạt 1677 điểm giành HCĐ. Vô địch nội dung đồng đội là Ấn Độ (1709 điểm) trong khi hạng nhì là Hàn Quốc (1704 điểm).

Trước đó tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được huy chương. Xạ thủ Hà Minh Thành đứng hạng 9 cá nhân nội dung với 578 điểm, Phan Công Minh đứng hạng 21, Trần Công Hiếu đứng hạng 23 và Phạm Quang Huy đứng hạng 24. Về kết quả đồng đội, đội Việt Nam có 1699 điểm nên đứng hạng 4. Vô địch là đội Hàn Quốc với 1748 điểm.

Ngày 29-8 theo giờ địa phương, đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu các nội dung còn lại để kết thúc tranh tài giải vô địch châu Á 2025. Sau giải, các xạ thủ về nước tiếp tục thi đấu giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2025 ở Hà Nội.

MINH CHIẾN