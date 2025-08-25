Trịnh Thu Vinh giành HCĐ 25m súng ngắn thể thao tại giải vô địch châu Á 2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành huy chương quan trọng tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ đang diễn ra ở Romania.

Trịnh Thu Vinh (phải) đã xếp hạng 3 chung cuộc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam thông tin từ Romania cho biết xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành HCĐ sau lượt thi đấu quan trọng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ ở ngày tranh tài 25-8 tại Romania. “Đây là kết quả đánh giá nỗ lực của Thu Vinh. Chúng tôi xin chúc mừng em đã có tấm huy chương tại giải châu Á 2025. Đây là huy chương đầu tiên của Thu Vinh tại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam trao đổi.

Kết thúc các lượt bắn vòng loại đối với loạt bắn nhanh và bắn chậm, Trịnh Thu Vinh đạt 581 điểm, giành suất dự chung kết.

Tại lượt thi đấu chung kết tranh huy chương, Trịnh Thu Vinh so tài trước các xạ thủ của Trung Quốc Ấn Độ, Hàn Quốc. Sau những lượt đầu, Thu Vinh vượt qua nhóm bị loại đầu tiên. Bước vào lượt bắn quyết định, xạ thủ của chúng ta gặp sự cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc là Xiao Jiaruixuan và Zhang Yueyue. Kết thúc thi đấu, Trịnh Thu Vinh có 29 điểm tại bài chung kết, đứng hạng 3, nhận HCĐ. Vô địch là xạ thủ Zhang Yueyue (39 điểm) còn á quân là Xiao Jiaruixuan.

Trịnh Thu Vinh có tấm HCĐ tại giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Xét điểm đồng đội, chúng ta đứng hạng 4 với thành tích tổng 1279 điểm (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang).

Trong khi đó tại nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động, đội Việt Nam với Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Hữu Vương, Hồ Lý Thành Đạt giành 1642 điểm đứng thứ nhì đồng đội, giành HCB. HCV là đội Kazakhstan 1 với thành tích 1670 điểm. Ngoài ra, chúng ta giành thêm HCĐ nội dung đồng đội súng trường 10m mục tiêu di động hỗn hợp nữ nhóm tuổi trẻ (Lê Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Mai Chi, Dương Hà My, 908 điểm). Tại nội dung này về kết quả cá nhân, Lê Thảo Ngọc giành HCV với kết quả 365 điểm).

Như vậy tính tới thời điểm hiện tại, đội bắn súng Việt Nam đã có 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

MINH CHIẾN