Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xếp hạng 23 nội dung 10m súng ngắn tại giải vô địch châu Á 2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nữ tại giải vô địch châu Á 2025 nhưng không có kết quả tốt nhất.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang tham dự giải vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan. Ảnh: MINH MINH
Nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải bắn súng vô địch châu Á 2025 bắt đầu thi đấu ngày 19-8 (theo giờ địa phương) tại Kazakhstan.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam có Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh tham dự. Sau các lượt bắn của vòng loại, Trịnh Thu Vinh đạt 571 điểm nên đứng hạng 23, không lọt vào chung kết nội dung. Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang cũng có 571 điểm, đứng hạng 20. Tại nội dung này, vô địch là xạ thủ Ma Qianke (Trung Quốc; 243,2 điểm tại chung kết).

Trong giải bắn súng vô địch châu Á 2025, Trịnh Thu Vinh đăng ký tham dự 3 nội dung. Đây là giải quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam để tăng cường chuyên môn và tranh thành tích. Các xạ thủ của giải vô địch châu Á 2025 cũng xem giải đấu là sự chuẩn bị để nắm bắt các đối thủ hướng tới ASIAD 20 năm 2026.

Theo lịch vào ngày 20-8, Trịnh Thu Vinh sẽ tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam-nữ. Xạ thủ của chúng ta cùng đồng đội Phạm Quang Huy từng giành HCV châu Á nội dung này nên được kỳ vọng đạt kết quả cao tại Kazakhstan.

Giải bắn súng vô địch châu Á 2025 kéo dài tới hết ngày 30-8. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký thi đấu 20 xạ thủ, tham gia các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ châu Á. Trong đó, 3 xạ thủ quan trọng gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy được kỳ vọng đạt huy chương lần này.

