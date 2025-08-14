Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu giải vô địch châu Á 2025

Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan. Ảnh: BSVN

2 xạ thủ Olympic là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền được ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký thi đấu giải vô địch châu Á 2025 từ ngày 16 tới 30-8 tại Kazakhstan.

Ngoài 2 gương mặt trên, chúng ta còn đăng ký thi đấu một số gương mặt quan trọng trong từng tổ nội dung như Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Ngô Hữu Vương, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo…

Giải vô địch châu Á 2025 là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bắn súng châu Á. Chúng ta đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025 do đó cuộc đấu tại giải vô địch châu Á là cuộc kiểm tra có giá trị đối với từng xạ thủ.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng giành vị trí hạng 4 bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ Olympic Paris (Pháp) 2024. Tại giải vô địch châu Á 2025, cô sẽ tham dự 3 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn đồng đội nam-nữ. Tại giải vô địch châu Á năm 2023, Trịnh Thu Vinh từng giành HCĐ bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền từng thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024 tại nội dung 10m súng trường hơi nữ. Cô sẽ thi đấu 2 nội dung tại giải vô địch châu Á năm nay là 10m súng trường hơi cá nhân nữ và 10m súng trường hơi đồng đội nam-nữ.

Giải vô địch châu Á 2025 thu hút gần 750 xạ thủ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục đăng ký thi đấu.

MINH CHIẾN