Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên tại giải vô địch châu Á 2025

Đội tuyển bắn súng Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động ở giải vô địch châu Á 2025.

Xạ thủ Mai Chi giành HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam trong thi đấu nội dung nhóm tuổi trẻ tại giải châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu đang diễn ra tại Kazakhstan. Theo kết quả mới nhất do ban huấn luyện cho biết, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được HCV đầu tiên ở nội dung 10m súng trường hơi nữ mục tiêu di động đối với nhóm tuổi trẻ.

Xạ thủ Nguyễn Mai Chi đã dẫn đầu vòng loại nội dung với kết quả 552 điểm. Gương mặt trẻ này tiếp tục thi đấu chung kết trước xạ thủ Khussainova Kamila (Kazakhstan). Kết thúc các lượt bắn quyết định, Nguyễn Mai Chi vượt lên giành chiến thắng với điểm số 6-1 trước Kamila, giành HCV. Đây là HCV đầu tiên của đội bắn súng Việt Nam tại giải năm nay.

Cùng trong nội dung, xạ thủ Lê Thảo Ngọc thi đấu tranh HCĐ với Fedorova Kamilla (Kazakhstan) và chiến thắng với điểm số 6-4.

Ngoài thành tích trên, chúng ta giành thêm HCĐ khi tính điểm đồng đội 10m súng trường hơi nữ mục tiêu di động từ kết quả thi đấu của 3 xạ thủ Nguyễn Mai Chi, Lê Thảo Ngọc, Dương Hà My (1364 điểm). Vô địch nội dung đồng đội là đội Kazakhstan 1 với 1533 điểm.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2025 với 20 xạ thủ thi đấu các nhóm nội dung dành cho trẻ và vô địch.

Ngày 23-8, chúng ta tiếp tục thi đấu nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam-nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tam Quang), 25m súng ngắn thế thao nữ (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thùy Trang).

MINH CHIẾN