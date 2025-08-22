Các môn khác

Tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 28 nội dung 10m súng trường châu Á 2025

SGGPO

Xạ thủ quan trọng của thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu và đạt hạng 28 nội dung 10m súng trường hơi nữ giải vô địch châu Á 2025.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có hạng 28 tại châu Á năm nay. Ảnh: MINH MINH
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có hạng 28 tại châu Á năm nay. Ảnh: MINH MINH

Ngày thi đấu tiếp theo 22-8 tại giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra ở Kazakhstan, đội tuyển bắn súng Việt Nam có Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo thi đấu 10m súng trường hơi nữ.

Lê Thị Mộng Tuyền tập trung thi đấu trong từng lượt bắn đầu tiên của mình để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, cô chưa thể giành suất vào chung kết nội dung do đạt 627 điểm ở vòng loại. Với thành tích này, Lê Thị Mộng Tuyền đứng hạng 28. Năm ngoái, Mộng Tuyền từng thi đấu chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 trong nội dung trên.

Cùng thi đấu, xạ thủ Phí Thanh Thảo đạt 627.9 điểm để xếp hạng 19. Cô cũng không có suất tham dự chung kết bài bắn. Như vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được huy chương tại nội dung này.

Ngày 23-8, Lê Thị Mộng Tuyền sẽ thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp nam-nữ 10m súng trường hơi (cùng xạ thủ Nguyễn Tam Quang). Chúng ta chỉ có 1 cặp xạ thủ đăng ký góp mặt nội dung trên.

Bắn súng Việt Nam vẫn còn tham dự nhiều nội dung quan trọng tại giải vô địch châu Á 2025 ở đối với súng ngắn nam, nữ. Ngày 25-8, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu nội dung tiếp theo. Xạ thủ của Việt Nam sẽ thi đấu tới hết ngày 29-8. Tại giải lần này, chúng ta góp mặt 20 xạ thủ gồm VĐV đội tuyển và VĐV trẻ thi đấu súng trường và súng ngắn.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng bắn súng châu Á 2025 Lê Thị Mộng Tuyền Trịnh Thu Vinh 10m súng trường hơi nữ 10m súng ngắn hơi nữ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn