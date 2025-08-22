Tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 28 nội dung 10m súng trường châu Á 2025

Xạ thủ quan trọng của thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu và đạt hạng 28 nội dung 10m súng trường hơi nữ giải vô địch châu Á 2025.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có hạng 28 tại châu Á năm nay. Ảnh: MINH MINH

Ngày thi đấu tiếp theo 22-8 tại giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra ở Kazakhstan, đội tuyển bắn súng Việt Nam có Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo thi đấu 10m súng trường hơi nữ.

Lê Thị Mộng Tuyền tập trung thi đấu trong từng lượt bắn đầu tiên của mình để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, cô chưa thể giành suất vào chung kết nội dung do đạt 627 điểm ở vòng loại. Với thành tích này, Lê Thị Mộng Tuyền đứng hạng 28. Năm ngoái, Mộng Tuyền từng thi đấu chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 trong nội dung trên.

Cùng thi đấu, xạ thủ Phí Thanh Thảo đạt 627.9 điểm để xếp hạng 19. Cô cũng không có suất tham dự chung kết bài bắn. Như vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được huy chương tại nội dung này.

Ngày 23-8, Lê Thị Mộng Tuyền sẽ thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp nam-nữ 10m súng trường hơi (cùng xạ thủ Nguyễn Tam Quang). Chúng ta chỉ có 1 cặp xạ thủ đăng ký góp mặt nội dung trên.

Bắn súng Việt Nam vẫn còn tham dự nhiều nội dung quan trọng tại giải vô địch châu Á 2025 ở đối với súng ngắn nam, nữ. Ngày 25-8, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu nội dung tiếp theo. Xạ thủ của Việt Nam sẽ thi đấu tới hết ngày 29-8. Tại giải lần này, chúng ta góp mặt 20 xạ thủ gồm VĐV đội tuyển và VĐV trẻ thi đấu súng trường và súng ngắn.

MINH CHIẾN